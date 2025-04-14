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وفاة الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للآداب

فنّ
2025-04-14 | 02:27
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وفاة الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للآداب
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وفاة الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للآداب

توفي الأحد الكاتب الإسباني-البيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للآداب عن 89 عاما في ليما حيث كان يعيش منذ أشهر قليلة بعيدا عن الحياة العامة، على ما ذكرت عائلته في رسالة عبر منصة اكس.

وجاء في رسالة كتبها نجله البكر ألفارو ووقعها شقيقه غونزالو وشقيقته مورغانا "بحزن عميق نعلن وفاة والدنا ماريو فارغاس يوسا في ليما بهدوء محاطا بعائلته".

وقال نجله ألفارو في تشرين الأول الماضي "شارف على التسعين وهو عمر ينبغي فيه التخفيف من نشاطاته" من دون أن يوضح وضع والده الصحي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويُذكر أن فارغاس يوسا وُلد في عائلة بيروفية من الطبقة المتوسطة وكان من أحد أبرز الأسماء في "الفورة" الأدبية الأميركية اللاتينية في الستينات والسبعينات مع الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز والأرجنتيني خوليو كورتازار.

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