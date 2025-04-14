في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)

بمناسبة أحد الشعانين، شاركت الممثلة دانييلا رحمة عبر خاصية القصص القصيرة صورة لزوجها ناصيف زيتون حيث ظهر مبتسمًا وهو يرافق ابنة أخيه.



وبدوره كان قد نشر الفنان ناصيف زيتون عبر حسابه على منصة إكس رسالة عايد من خلالها متابعيه، جاء فيها: "مبارك الآتي باسم الرب... أحد شعانين سعيد".