قبل أسابيع من محاكمته... بي ديدي يدفع ببراءته من تهمتين جديدتين

دفع مغني الراب والمنتج الأميركي بي. ديدي الاثنين ببراءته من تهمتين جديدتين، وذلك قبل أسابيع فقط من محاكمته التي ستبدأ في أيار المقبل، بشأن عصابة ضخمة للاتجار بالبشر يُشتبه في أنه ترأسها.



وفي أوائل نيسان صدرت لائحة اتهام جديدة في حق نجم الهيب هوب السابق المسجون منذ أيلول الماضي في انتظار المحاكمة، بتهمة الاتجار بالجنس والنقل لأغراض الدعارة، وهي تهمة مرتبطة بامرأة عرّف الادعاء عنها بـ"الضحية 2".



وقد مثل بي. ديدي، واسمه الحقيقي شون كومز، أمام القاضي أرون سوبرامانيان الاثنين في نيويورك، حيث كان سبق له أن دفع ببراءته من ثلاث تهم أولى يواجه بسببها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة التي طال انتظارها باختيار هيئة المحلفين في الخامس من أيار، لكن أحد محاميه، مارك أنيفيلو، أعلن الاثنين بحسب وسائل إعلام أميركية أن الدفاع قد يطلب تأجيل المحاكمة أسبوعين لفحص أدلة جديدة.



وأعطى القاضي فريق الدفاع يومين لتقديم طلب مكتوب لتأجيل الجلسة.



خلال هذه المحاكمة، سيُحاكم المنتج أيضا بتهمة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز.