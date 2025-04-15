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"ربطوني ثم حملوني إلى حمامي"... بعد تعرضها للسرقة في 2016 كيم كارداشيان ستدلي بشهادتها في باريس
فنّ
2025-04-15 | 05:57
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"ربطوني ثم حملوني إلى حمامي"... بعد تعرضها للسرقة في 2016 كيم كارداشيان ستدلي بشهادتها في باريس
تعتزم النجمة الأميركية كيم كارداشيان المجيء إلى باريس للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات في إطار المحاكمة المرتبطة بعملية السرقة الضخمة التي تعرضت لها في تشرين الأول 2016، والتي تبدأ في 28 نيسان، على ما أشار محاميها الأميركي مايكل رودس في بيان أرسله محاموها الفرنسيون لوكالة فرانس برس.
وجاء في البيان "يمكننا أن نؤكد أن كارداشيان ستدلي بشهادتها شخصيا في المحاكمة الجنائية الفرنسية المقبلة بشأن الحادث الذي وقع في عام 2016 عندما تم تقييدها وسرقتها تحت تهديد السلاح من جانب مهاجمين ملثمين".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 23 أيار في محكمة الاستئناف بباريس. وبحسب الجدول الزمني، من المقرر الاستماع إلى النجمة الأميركية في 13 أيار.
وأضاف المحامي في البيان "في الوقت الحالي، تحتفظ كارداشيان بشهادتها للمحكمة وهيئة المحلفين، ولا ترغب في الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذا الوقت".
وقال المحامي الأميركي "إنها تكنّ إعجابا عميقا للنظام القضائي الفرنسي، وقد جرى التعامل معها باحترام كبير من السلطات الفرنسية"، مضيفا أنها "تتمنى أن تتم المحاكمة وفقا للقانون الفرنسي وباحترام كل الأطراف".
في ليلة الثاني والثالث من تشرين الأول 2016، تعرضت كيم كارداشيان التي كانت تبلغ 36 عاما آنذاك، للسرقة من جانب رجال عدة، بعضهم كان يرتدي زي الشرطة، في مقر إقامتها في فندق فاخر في باريس، حيث كانت موجودة لحضور أسبوع الموضة. وقد سُرقت منها مجوهرات تفوق قيمتها ستة ملايين دولار ولم يتم استرداد معظمها.
وكان اثنان من اللصوص قد هددوها بمسدس موجّه إلى رأسها، قبل أن يقوموا بربطها وإسكاتها، وقالت كارداشيان للشرطة بعد السرقة مباشرة "لقد طلب مني بلكنة فرنسية قوية أن أعطيه خاتمي"، مضيفة "ربطوني (...) ثم حملوني إلى حمامي"، حيث أُغلق الباب عليها.
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