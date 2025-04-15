"إنزو" للمخرج الراحل لوران كانتيه يفتتح "أسبوعي المخرجين" في مهرجان كان

يفتتح المشروع الأخير للمخرج لوران كانتيه الذي توفي في نيسان 2024 وتولى استكماله روبن كامبيو، تظاهرة "أسبوعي المخرجين" التي تقام خلال الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، وفقا لقائمة الأفلام التي اختارها المنظمون وأعلنوها الثلاثاء.



واختير "إنزو"، وهو آخر فيلم عمل عليه لوران كانتيه الحائز على السعفة الذهبية عام 2008 قبل وفاته، لافتتاح هذا القسم الموازي من مهرجان كان، المخصص لاكتشاف المواهب الجديدة، في دورته السابعة والخمسين.

ويتضمن البرنامج في المجمل عشرة أفلام قصيرة ومتوسطة الطول، بالإضافة إلى 18 فيلما روائيا طويلا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ومن بين الأفلام المدرجة "كعكة الرئيس" للمخرج حسن هادي الذي تدور أحداثه في العراق في تسعينات القرن العشرين.