لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

أغلقت السلطات المصرية عيادة ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، شام الذهبي، بالشمع الأحمر.



وفي التفاصيل، تم الكشف عن عدم توافر شروط التراخيص الخاصة، وضُبطت أدوية غير مسجلة في هيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى وجود أجهزة طبية غير مرخصة.



وبناء عليه، قررت وزارة الصحة المصرية إغلاق العيادة بالشمع الأحمر بعد إجراء حملة تفتيش للعيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصها.



وفي هذا السياق، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.