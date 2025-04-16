بمظهره الجديد... جوني ديب يلفت أنظار المتابعين (صورة)

لفت النجم الأميركي جوني ديب أنظار محبيه حيث خضع مظهره الخارجي لتحول جذري ما جعله يبدو مختلفًا تمامًا.



وفي التفاصيل، يستعد جوني ديب لبطولة فيلم قادم بعنوان "Day Drinker"، وظهر في أحدث صورة له مرتديًا بذلة وقميصًا باللون الأزرق الداكن والفاتح.



وما لفت الانتباه كان شعر جوني ديب الطويل والرمادي ولحيته الكثيفة والمتناسقة، إذ نشرت شركة Lionsgate صورة له على منصة فيسبوك لتشويق الجمهور للعمل المنتظر.