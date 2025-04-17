"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها

أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها.وأتى هذا القرار بعد تصريحات أدلت بها الفنانة اخيراً، عبّرت من خلالها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد.ونشرت النقابة البيان في حسابها عبر منصة فيسبوك، وجاء فيه: " يشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة استنادا الى المادة 58 من القانون رقم 40 البند الثاني الفقرة ب وذلك لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري."وكانت فواخرجي قد قالت في تصريحاتها ان "بشار الأسد عاش حياة بسيطة، وكان يمثل الاستقرار السياسي في البلاد"، مشددة على أن "المشكلة ليست في الحاكم، بل في الشعب المنقسم".وأضافت ان "أيام الثورة الأولى كانت جيدة، لكنها اختُطفت لاحقاً من تيارات دينية"، معتبرة أن "مشاهد سجن صيدنايا مؤلمة بلا شك، خصوصاً أنهم سمعوا كثيرا عن وجود مخالفات وانتهاكات، لكنهم لم يكونوا على دراية كاملة بما يجري داخله"، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن هؤلاء المساجين كان بينهم بعض القتلة واللصوص والمغتصبين، كما أن بعض المشاهد المتداولة عن السجن "مفبركة"، ما أدى إلى طمس الحقيقة وإثارة الجدل.