وفاة الممثلة الفيليبينية الشهيرة نورا أونور عن 71 عاما

توفيت الممثلة والمغنية نورا أونور التي يعتبرها الكثير من الفيليبينيين أعظم ممثلة ومغنية في البلاد، عن 71 عاما، على ما أعلنت الحكومة وعائلتها الخميس.



وكتبت ابنتها بالتبني لوتلوت دي ليون عبر صفحتها على منصة إنستغرام الخميس "ببالغ الحزن نعلن وفاة نورا أونور، والدتنا الحبيبة وممثلة التلفزيون والسينما الشهيرة".



ولم يُكشف عن سبب وفاة الممثلة التي فارقت الحياة الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ومُنحت المرأة التي أمضت طفولتها في بيع الوجبات الخفيفة في الشارع، صفة "فنانة وطنية للفنون السينمائية والسمعية والبصرية" في عام 2022 وسيتم تكريمها بجنازة رسمية.



ووصف الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الخميس الممثلة الراحلة بأنها "هدية للأمة الفيليبينية".



وأضاف ماركوس "خلال مسيرتها الفنية الرائعة التي امتدت لأكثر من 50 عاما، كانت ممثلة ومغنية ومنتجة أفلام متميزة".