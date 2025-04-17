الكوميدي نيت بارغاتزي يتولى تقديم حفلة توزيع جوائز إيمي

يتولى الفكاهي الأميركي نيت بارغاتزي في أيلول المقبل تقديم حفلة توزيع جوائز إيمي التلفزيونية، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء.



وحُدِّد 14 ايلول موعدا لإقامة النسخة السابعة والسبعين لتوزيع هذه الجوائز التي تُعَدّ بالنسبة إلى القطاع التلفزيوني الأميركي بمنزلة جوائز الأوسكار السينمائية، وتتولى محطة "سي بي إس" نقل الحدث.



وقال نيت بارغاتزي في بيان: "إنه لشرف كبير أن يُطلب مني استضافة حفلة توزيع جوائز بهذه الشهرة، وأنا متشوق للتعاون مع "سي بي إس" لكي تكون أمسية تستمتع بها العائلات في مختلف أنحاء العالم".



وتولى يوجين ليفي ونجله دان تقديم حفلة توزيع جوائز إيمي العام الفائت ويأمل المنظمون في استمرار هذا الزخم بفضل اختيار نيت بارغاتزي مقدّما للاحتفال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ورأى رئيس الأكاديمية التي تمنح جوائز إيمي كريس أبريغو أن "نيت هو أحد أبرز الفكاهيين اليوم، ويتميز بأسلوب كوميدي (...) يحظى باستحسان الجمهور من الأجيال كافة في مختلف أنحاء العالم".

