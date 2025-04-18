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افتتاح الدورة 11 لمهرجان أفلام السعودية... إليكم التفاصيل

فنّ
2025-04-18 | 08:08
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افتتاح الدورة 11 لمهرجان أفلام السعودية... إليكم التفاصيل
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افتتاح الدورة 11 لمهرجان أفلام السعودية... إليكم التفاصيل

أطلق مهرجان أفلام السعودية دورته الحادية عشرة يوم أمس الخميس بحفل أقيم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران بمشاركة 67 فيلما.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل السعودي إبراهيم الحساوي الذي قال في كلمته بهذه المناسبة "من يستحق التكريم هم صناع الأفلام، هذا التكريم يشاركونني فيه كلهم لأنهم منحوني فرصة المشاركة في أفلامهم".

والمهرجان تنظمه جمعية السينما السعودية بدعم من هيئة الأفلام ويمتد حتى 23 نيسان متخذا من "سينما الهوية" محورا لفعالياته هذا العام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت رئيسة جمعية السينما السعودية هناء العمير "نقدم دورتنا لهذا العام في وقت يشهد فيه الإنتاج السينمائي السعودي نموا لافتا، حيث لم تعد الأفلام السعودية تقتصر على الظهور النادر، بل باتت تزاحم بعضها في صالات العرض، وهو ما يعكس حراكا فنيا يستحق التوقف عنده".

وأضافت هناء العمير "من هنا اخترنا أن يكون محور المهرجان لهذا العام "سينما الهوية" لنتساءل معا، هل بدأت تتشكل ملامح واضحة لهوية أفلامنا؟ أم أننا لا نزال في مرحلة التلقي والتأثر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ننتقل إلى موقع التأثير والإضافة في المشهد السينمائي".

وأشارت هناء العمير إلى أن المهرجان يسلط الضوء أيضا على تجربة السينما اليابانية التي وصفتها بأنها "ذات أثر عميق في السينما العالمية بما تحمله من مدارس فنية وتجارب ثرية وتاريخ عريق".

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إليكم

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