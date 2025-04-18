بعد نجاح فيلم "باربي"... راين غوسلينغ سيتولّى بطولة فيلم من سلسلة "ستار وورز"

بعد نجاح فيلم "باربي" الذي أدّى فيه دور كين، يتولّى الممثل الكندي راين غوسلينغ بطولة جزء جديد من سلسلة أفلام "ستار وورز"، ومن المقرر بدء عرضه في دور السينما في أيار 2027.



وأعلنت شركة "لوكاس فيلمز" التابعة لمجموعة "ديزني"، خلال حدث لـ"ستار وورز" الجمعة في اليابان، أنّ أحداث فيلم ضمن السلسلة يحمل عنوان "ستار وورز: ستارفايتر" سيُطلق "بعد نحو خمس سنوات من أحداث الجزء التاسع من ستار وورز: ذي رايز أوف سكاي ووكر عام 2019".



والفيلم الذي يخرجه شون ليفي هو "مغامرة جديدة تماما مع شخصيات جديدة في فترة زمنية لم يتم تناولها على الشاشة بعد" ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في خريف عام 2025.



وظهر راين غوسلينغ الذي سيؤدي دور شخصية جديدة في عالم ستار وورز، وشون ليفي بشكل مفاجئ خلال الحدث في اليابان، أمام جماهير أبدت سعادتها وحماستها.



وقال غوسلينغ "كل ما نتمناه هو أن يكون الجمهور إلى جانبنا" وأكد زميله الكندي شون ليفي أنّ "التعامل مع ستار وورز ومع شيء محبوب جدا، أمر مرهق. لكننا نشعر أنه من خلال هذا السيناريو، ومن خلال هذا التعاون، يمكننا النجاح".



ومن المقرر طرح الفيلم بعد عام من إطلاق "ذي ماندالوريان أند غروغو"، وهو فيلم روائي طويل من بطولة الممثل التشيلي الأميركي بيدرو باسكال يُتوقَع إطلاقه عام 2026.



ويجري حاليا العمل على أفلام أخرى من عالم "ستار وورز" مع مخرجين آخرين مثل تايكا وايتيتي وجيمس مانغولد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ورُشّح راين غوسلينغ لنيل الأوسكار ثلاث مرات، في فئات أفضل ممثل مساعد عن فيلم "باربي" وأفضل ممثل عن فيلمي "لا لا لاند" و"هاف نيلسون".