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برفقة عائلتها... نادين الراسي تشارك الجمهور تحضيراتها لعيد الفصح (فيديو)

فنّ
2025-04-19 | 05:00
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برفقة عائلتها... نادين الراسي تشارك الجمهور تحضيراتها لعيد الفصح (فيديو)
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برفقة عائلتها... نادين الراسي تشارك الجمهور تحضيراتها لعيد الفصح (فيديو)

شاركت الممثلة نادين الراسي جمهورها بتحضيراتها وعائلتها لعيد الفصح المجيد.

ونشرت نادين الراسي مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيه وهي تقوم بتحضير حلوى المعمول مع والدتها وشقيقتها ساندرين.

وكتبت نادين الراسي: "تحضيرات العيد مع العيلة والماما وسوسو الحنونة، عقبال كل سنة".
 
 

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