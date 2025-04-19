القضاء الأميركي يردّ طلب مغني الراب شون ديدي كومز بإرجاء المحاكمة

ردّ قاض في نيويورك يوم الجمعة الماضي طلب مغني الراب شون "ديدي" كومز تأجيل محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس لمدة شهرين، قائلا إن شون كان لديه الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة.



وقال القاضي أرون سوبرامانيان إن محاكمة المغني ستنطلق في موعدها المقرر في الخامس من أيار، ومن المتوقع أن تستمر ما بين ثمانية وعشرة أسابيع، وفق وكالة فرانس برس.



وطلب أحد محاميه، مارك أغنيفيلو، هذا الإرجاء من أجل توفير الوقت لدراسة الأدلة الجديدة التي أضيفت إلى القضية.



وجرى توقيف المغني البالغ 55 سنة في الخريف الفائت، بعدما اتهمه النظام القضائي الأميركي بوضع إمبراطوريته الموسيقية في خدمة نظام عنيف من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.