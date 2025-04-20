سيرين عبد النور تشارك طريقة تحضير معمول العيد باحتراف! (فيديو)

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها لحظة مميزة من داخل مطبخها، حيث أعدّت معمول العيد على الطريقة اللبنانية الأصيلة، وذلك بمناسبة عيد الفصح المجيد.

ونشرت سيرين فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيه وهي تحضّر العجينة وتشكّل حبات المعمول بحبّ واضح وتفاصيل دقيقة، تعكس ارتباطها الكبير بالعادات والتقاليد اللبنانية المتوارثة.

وأرفقت الفيديو بتعليق بسيط لكنه لاقى تفاعلًا كبيرًا، حيث قالت: "معمول العيد، على أي طعمة بتحبّوا المعمول؟ الجوز، التمر أو الفستق؟".

وانهالت عليها التعليقات من المتابعين الذين شاركوها تفضيلاتهم، وانبهروا بمهاراتها في الطبخ، مع كثير من رسائل المعايدة والمحبة.