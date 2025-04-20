معايدة بسيطة من إليسا لجمهورها بمناسبة عيد الفصح (صورة)

نشرت النجمة اللبنانية إليسا معايدة بمناسبة عيد الفصح المجيد عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، من خلال صورة لها بدت فيها طبيعية وناعمة، مرتدية قميصًا أبيض بسيطًا.

وظهرت على الصورة عبارة "فصح مجيد"، دون أي تعليق إضافي، في لفتة اختارت فيها إليسا التعبير عن المناسبة بروح هادئة ومعبّرة بعيدًا عن التكلّف.

وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث انهالت عليها المعايدات والتمنيات بعيد يحمل السلام والمحبة، تمامًا كما تعكسه إطلالتها الهادئة.