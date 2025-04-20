سلاف فواخرجي تُشارك جمهورها أجواء عيد الفصح من كنيسة السيدة العذراء في مصر (صورة)

شاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً مميزة التُقطت لها خلال مشاركتها في قدّاس عيد الفصح المجيد، وذلك من كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في مصر.

وظهرت فواخرجي في الصورة إلى جانب الكاهن فيليبس عيسى، الذي ترأّس الصلاة، وسط أجواء روحية مفعمة بالإيمان والمحبة.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "في عيد القيامة … كل عام والكل بخير ومحبة وسلام ورحمة، على أمل قيامة بلادنا إلى خيرها وحقها وجمالها… من كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بمصر، مع أبونا فيليبس عيسى كاهن الكنيسة، حفظه الله وحفظ كل الناس".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور سلاف، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بكلماتها المؤثرة وموقفها الإنساني الدائم، وتمنوا أن يعمّ السلام في سوريا والمنطقة بأسرها.