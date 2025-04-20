مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)

نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقاً) تهنئة بمناسبة عيد الفصح، الذي يحتفل به اللبنانيون.

وأرفقت التهنئة بصورة تمثل قبر المسيح الفارغ بعد القيامة، معبرةً عن أطيب تمنياتها لمتابعيها، حيث كتبت: "عيد فصح مجيد، كل عام وأنتم بخير، ويا رب ينعاد علينا جميعاً بالسلام والمحبة والفرح".