مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)

نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقاً) تهنئة بمناسبة عيد الفصح، الذي يحتفل به اللبنانيون.
وأرفقت التهنئة بصورة تمثل قبر المسيح الفارغ بعد القيامة، معبرةً عن أطيب تمنياتها لمتابعيها، حيث كتبت: "عيد فصح مجيد، كل عام وأنتم بخير، ويا رب ينعاد علينا جميعاً بالسلام والمحبة والفرح".
عيد فصح مجيد ، كل عام وأنتم بخير ويا رب ينعاد علينا جميعاً بالسلام، المحبة والفرح #المسيح_قام ✝️#عيد_الفصح pic.twitter.com/KYSyYR3BUm
— Maya Diab (@mayadiab) April 19, 2025
عيد فصح مجيد ، كل عام وأنتم بخير ويا رب ينعاد علينا جميعاً بالسلام، المحبة والفرح #المسيح_قام ✝️#عيد_الفصح pic.twitter.com/KYSyYR3BUm