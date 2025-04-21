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"سينرز" يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح

فنّ
2025-04-21 | 07:24
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&quot;سينرز&quot; يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح
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"سينرز" يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح

تصدر فيلم "سينرز" Sinners شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، محققا عائدات قدرها 46,5 مليون دولار.

وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم آخر من إنتاج "وارنر براذرز" هو "ماينكرافت" Minecraft، النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الأكثر مبيعا في التاريخ، محققا 41,3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة له في دور السينما، بحسب شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

وحقق "ماينكرافت" إيرادات بلغت 344,6 مليون دولار في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه، من إجمالي إيرادات عالمية بلغت 720,8 مليون دولار.

وتراجع فيلم "ذي كينغ أوف كينغ" The King of Kings التحريكي الذي يتمحور حول قصة المسيح، إلى المركز الثالث في ثاني أسبوع لعرضه مع إيرادات بـ17,3 مليون دولار.

وحلّ فيلم الإثارة "ذي اماتور" The Amateur، من إنتاج شركتي "ديزني" و"توينتيث سينتشري"، رابعا مع إيرادات بلغت 7,2 ملايين دولار، بينما جاء فيلم الحرب "وورفير" Warfare في المركز الخامس محققا عائدات بـ4,9 ملايين دولار. 

وفي ما يأتي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- "دروب غايم" (3,4 ملايين دولار).

7- "كولورفل ستايدج! ذي موفي: ايه ميكو هو كانت وويت" (2,8 مليون دولار).

8- "برايد اند بريدجدس" (2,7 مليون دولار).

9- "ذي تشوزن" (1,7 مليون دولار).

10- "سنو وايت" (1,2 مليون دولار).
 
المصدر: فرانس برس
 

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