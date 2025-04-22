من داخل الاستديو... جوزيف عطية يشوّق الجمهور: "قريبا" (فيديو)

نشر الفنان جوزيف عطية مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، شوّق من خلاله الجمهور لعمله المقبل.



وظهر جوزيف عطية في المقطع أثناء وجوده داخل أحد الاستديوهات وكتب: "قريباً" باللغة الإنكليزية وأرفق المقطع بأغنيته الشهيرة "سنة حلوة".