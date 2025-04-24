طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!

أثار الممثل اللبناني طوني عيسى فضول متابعيه بعد أن أعاد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها إلى جانبه شقيقته جويل عيسى خلال تواجدهما في أحد المطاعم بلباسٍ يومي عفوي.

اللافت في الصورة كان تعليق جويل، ابنة الممثل القدير ناظم عيسى، التي كتبت: "المرشّح وأختو"، ما أكّد ترشح طوني للانتخابات البلدية في منطقة عمشيت.

الصورة العائلية البسيطة تحوّلت إلى حديث مواقع التواصل، وسط تساؤلات عمّا إذا كان النجم اللبناني يُحضّر فعلاً لخوض تجربة جديدة خارج الإطار الفني، في عالم الشأن العام والخدمة المحلية.