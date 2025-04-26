في أجواء مليئة بالحب... مروان خوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو)

احتفل النجم اللبناني مروان خوري بعيد ميلاد زوجته ندى الرمال وسط أجواء مليئة بالفرح والرومانسية.



وشاركت ندى مقطع فيديو وثّقت من خلاله أجواء الاحتفال عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام حيث أعاد زوجها مروان خوري نشره بدوره.