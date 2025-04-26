ليلة ساحرة من موسيقى الحجرة في المتحف الوطني بدعوة من الكونسرفتوار

استضافت القاعات الأثرية للمتحف الوطني في بيروت أمسية استثنائية من موسيقى الحجرة، تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة وبدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس. وشهد الحفل حضورًا لافتًا من محبّي الموسيقى والوجوه السياسية والدبلوماسية والإعلامية والثقافية، الذين غصت بهم باحات المتحف التاريخي.



في مستهل الأمسية تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس مرحبةً بالحضور والموسيقيين، وتضمنت كلمتها إعلانًا تعليمياً مهماً عن انطلاق الفيديوهات الموسيقية التعليمية.

وجاء في كلمتها: "أهلاً بكم في هذا اللقاء الموسيقي العائلي والحميم مع موسيقيين استثنائيين من روسيا الى العالم كله، لأن الموسيقى تنطلق من بلد وتسافر في الكون من دون حدود. أمسية موسيقى الحجرة مع فلاديمير سلوفاتشيفسكي وهو عازف التشيلو الأول في الأوركسترات، وفي الوقت نفسه يأتي ليعطي لبنان من وقته وشهرته مع والده سيرغي عازف مسرح المارينسكي وريناتا والدته، العائلة الموسيقية العظيمة التي تقدم للبنان في مرحلة كان فيها صعوبة كبيرة للتواصل مع الموسيقيين بسبب الحظر الذي كان معمماً على مجيء الأوروبيين. وعازفة البيانو العالمية إيفيلين بيريزوفسكي التي أصبحنا نعتبرها جزءاً من الكونسرفتوار والتي قدمت منذ العام الماضي عدة حفلات مع الأروركسترا وأعطت العديد من الماستر كلاسز هي وفلاديمير أيضاً".

وقالت هبة القواس: "في هذه المناسبة أود أن أعلن أننا سنبدأ هذا الأسبوع مع إيفيلين بيريزوفسكي بإطلاق أول تسجيل لفيديوهات تعليمية أو "Tutorials videos" لآلة البيانو بدءاً بالمراحل التحضيرية الأولى وصولاً إلى الدرجات العليا. سنبدأ بالتسجيل والتصوير لطلابنا في الكونسرفتوار الذين بالإضافة لما يتعلمونه مع أساتذتهم، سيتم إدخال التعليم عن بعد ولكن بالمعنى التفاعلي وصولاً إلى "الواقع المعزّز" الذي تحدثت عنه سابقًا. ليصبح لدينا الفيديوهات التعليمية المسجلة التي ستكون دليلاً للطالب عندما يعود إلى منزله وليس فقط على المستوى المحلي وإنما على أعلى مستوى تقني".

وأكملت هبة القواس حديثها قائلة: "في معظم الأحيان يعود الطالب إلى منزله من دون أن يتذكر الكثير من التفاصيل، ونحن نعلم أن تنوع الأساتذة وكل منهم يعلم بطريقة مختلفة ومدرسة مختلفة وخبرة مختلفة. لا أقول أننا بهذه الطريقة نوحّد، ولكننا نعطي إمكانية الوصول إلى أعلى مستوى للجميع. لقد أقمنا هذا الشهر أكثر من خمسين ماستر كلاسز لطلاب الكونسرفتوار مع أهم الموسيقيين الذين قدموا من العالم، فطلاب البيانو فقط هم 1200 من بين 4000 طالب بشكل عام. وسنفتح الاشتراك في الدروس التعليمية لكل اللبنانيين".



أحيا الأمسية عازف التشيلو القدير فلاديمير سلوفاتشيفسكي، وهو موسيقي عالمي مرموق تعاون مع كبار قادة الأوركسترا مثل يوري تيميركانوف وثيودور كورنتزيس، وقد أذهل الجمهور بأدائه العميق والمتقن، حيث انطلقت من آلته نغمات تجسد روح المؤلفين الموسيقيين.

وشاركت في هذه الأمسية الثنائية عازفة البيانو المتألقة إيفلين بيريزوفسكي، التي وصفها النقاد بأنها "عازفة بيانو ذات مزاج عظيم وتقنية مبهرة وقلب يضاهي موهبتها" كما ذكرت صحيفة "لوموند". وقد أضافت بيريزوفسكي ببراعتها وحساسيتها الموسيقية بعدًا آخر للأمسية، حيث تناغم عزفها مع تشيلو سلوفاتشيفسكي في حوار موسيقي بديع.

في أمسية موسيقية ساحرة، تراقصت الأنامل على أوتار التشيلو والبيانو بتناغم يخطف الأنفاس، ليقدما لنا أداءً يتسم بالـ"virtuosity" والشفافية الفنية. العازف فلاديمير سلوفاتشيفسكي، الذي يمتلك براعة استثنائية في العزف، أضاف عمقًا وثراءً لكل قطعة عزفها. في كل نغمة، كان صوت التشيلو ينساب كالنهر الهادئ.

إلى جانبه، عزفت إيفلين بيريزوفسكي على البيانو بخفة وأناقة، حيث كانت أناملها تلامس مفاتيح البيانو بحذر، لتخلق خلفية موسيقية تأسر الألباب وتنسجم بشكل كامل مع صوت التشيلو. فسادت بين العازفين علاقة تناغمية مذهلة، عكست التعاون الفائق بينهما، وأظهرت تفاعلهما السلس في كل لحظة موسيقية، سواء في القطع الحالمة أو المفعمة بالتوتر والدراما.

تنوع البرنامج الموسيقي ليشمل مختارات خالدة من مؤلفات كبار الموسيقيين، مما أتاح للحضور فرصة الاستمتاع بتجربة موسيقية غنية بالمشاعر والتعبير. ففي Adagio لشوستاكوفيتش، التي بدأ بها الحفل، كانت لحظة سحرية تضاف إلى سجل الأداءات الاستثنائية. عزف سلوفاتشيفسكي بمهارة تفوق التصور، مستغلاً كل مقياس لخلق تباين في الديناميكيات، متخللاً القطعة بلحظات من الصمت الكامل، ليعكس مشاعر الهدوء العميق في لحظات أظهرت براعة فائقة وإتقانًا مدهشًا حيث تميز بتقنيات رائعة أضفت على العزف طابعًا عاطفيًا وحسّاسًا، ليأخذنا في رحلة موسيقية داخل النفس البشرية، من خلال الغوص في نفسه والدخول إلى عمقها بهدوء شديد العذوبة، وخفوت تدريجي حتى يخيّل للسامع أنه يوقف الـ "pianissimo" ويلقيه على القوس والوتر.

بينما أضاف البيانو لمسات رقيقة عمقت من إحساس التأمل. أما في "3 Fantasy Pieces" لشومان، فقد أضاف كل من العازفين لمسات من الإبداع والفن المرهف، حيث تبادل التشيلو والبيانو الأدوار في سرد حكايات موسيقية آسرة. وفي "Vocalise" لراخمانينوف، تجلت قدرة التشيلو على نقل الألحان بصوته الحالم، بينما واكبه البيانو برقة غير مسبوقة، ليلامسا شغاف قلوب الحاضرين.

وفي ختام الحفل، مع سوناتا شوستاكوفيتش، وخاصة في الحركة الأولى والثانية، بدا عزفهما كحوار موسيقي حقيقي يتراوح بين الهدوء والتصعيد الدرامي. وقد وصل الحفل إلى ذروته في السوناتا الثالثة لراخمانينوف، حيث أظهر العازفان تناغمًا مذهلاً، تكلل بإبداع متكامل بين التشيلو والبيانو، وتدفقت الألحان بتناغم نادر ليتركا أثراً عميقاً في الوجدان.

لقد كان أداء فلاديمير سلوفاتشيفسكي وإيفيلين بيريزوفسكي في هذه الأمسية بمثابة شهادة على إتقانهما العميق لآلتي التشيلو والبيانو وحساسيتهما الموسيقية الاستثنائية. هذا التنوع في الحقبة الزمنية والأسلوب الموسيقي للمؤلفين، بالإضافة إلى التفاعل الغني والحوار الاستثنائي بين الآلتين، كرسا أمسية موسيقية ثرية بالتعبير والتناغم الصوتي، مما أتاح للجمهور الاستمتاع بتجربة استماع متكاملة وممتعة. نجح فيها الموسيقيان في خلق جو حميمي وأسر قلوب الحاضرين، تاركين لديهم انطباعاً عميقاً بالجمال والقوة الكامنة في موسيقى الحجرة. خصوصًا في تنوع اختيارات البرنامج وثرائه، حيث قدما للجمهور بانوراما مميزة لموسيقى الحجرة.

وقد أظهر الثنائي سلوفاتشيفسكي وبيريزوفسكي انسجاماً فنياً رفيعاً، تجلى في قدرتهما على الغوص في أعماق المؤلفات وتقديم تفسيرات دقيقة وحساسة. فعكست الأمسية المستوى الرفيع لنجوم الموسيقى العالمية الذين يستضيفهم المعهد الوطني، وأكدت على أهمية الموسيقى في إثراء المشهد الثقافي وتقديمه بأبهى صورة وتعزيز التواصل الإنساني. كما أبرزت جمالية المتحف الوطني كفضاء فريد يجمع بين عبق التاريخ وسحر الفنون.