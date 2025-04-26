الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ليلة ساحرة من موسيقى الحجرة في المتحف الوطني بدعوة من الكونسرفتوار

فنّ
2025-04-26 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ليلة ساحرة من موسيقى الحجرة في المتحف الوطني بدعوة من الكونسرفتوار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
ليلة ساحرة من موسيقى الحجرة في المتحف الوطني بدعوة من الكونسرفتوار

استضافت القاعات الأثرية للمتحف الوطني في بيروت أمسية استثنائية من موسيقى الحجرة، تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة وبدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس. وشهد الحفل حضورًا لافتًا من محبّي الموسيقى والوجوه السياسية والدبلوماسية والإعلامية والثقافية، الذين غصت بهم باحات المتحف التاريخي.

في مستهل الأمسية تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس مرحبةً بالحضور والموسيقيين، وتضمنت كلمتها إعلانًا تعليمياً مهماً عن انطلاق الفيديوهات الموسيقية التعليمية.
 
وجاء في كلمتها: "أهلاً بكم في هذا اللقاء الموسيقي العائلي والحميم مع موسيقيين استثنائيين من روسيا الى العالم كله، لأن الموسيقى تنطلق من بلد وتسافر في الكون من دون حدود. أمسية موسيقى الحجرة مع فلاديمير سلوفاتشيفسكي وهو عازف التشيلو الأول في الأوركسترات، وفي الوقت نفسه يأتي ليعطي لبنان من وقته وشهرته مع والده سيرغي عازف مسرح المارينسكي وريناتا والدته، العائلة الموسيقية العظيمة التي تقدم للبنان في مرحلة كان فيها صعوبة كبيرة للتواصل مع الموسيقيين بسبب الحظر الذي كان معمماً على مجيء الأوروبيين. وعازفة البيانو العالمية إيفيلين بيريزوفسكي التي أصبحنا نعتبرها جزءاً من الكونسرفتوار والتي قدمت منذ العام الماضي عدة حفلات مع الأروركسترا وأعطت العديد من الماستر كلاسز هي وفلاديمير أيضاً".
 
وقالت هبة القواس: "في هذه المناسبة أود أن أعلن أننا سنبدأ هذا الأسبوع مع إيفيلين بيريزوفسكي بإطلاق أول تسجيل لفيديوهات تعليمية أو "Tutorials videos" لآلة البيانو بدءاً بالمراحل التحضيرية الأولى وصولاً إلى الدرجات العليا. سنبدأ بالتسجيل والتصوير لطلابنا في الكونسرفتوار الذين بالإضافة لما يتعلمونه مع أساتذتهم، سيتم إدخال التعليم عن بعد ولكن بالمعنى التفاعلي وصولاً إلى "الواقع المعزّز" الذي تحدثت عنه سابقًا. ليصبح لدينا الفيديوهات التعليمية المسجلة التي ستكون دليلاً للطالب عندما يعود إلى منزله وليس فقط على المستوى المحلي وإنما على أعلى مستوى تقني".
 
وأكملت هبة القواس حديثها قائلة: "في معظم الأحيان يعود الطالب إلى منزله من دون أن يتذكر الكثير من التفاصيل، ونحن نعلم أن تنوع الأساتذة وكل منهم يعلم بطريقة مختلفة ومدرسة مختلفة وخبرة مختلفة. لا أقول أننا بهذه الطريقة نوحّد، ولكننا نعطي إمكانية الوصول إلى أعلى مستوى للجميع. لقد أقمنا هذا الشهر أكثر من خمسين ماستر كلاسز لطلاب الكونسرفتوار مع أهم الموسيقيين الذين قدموا من العالم، فطلاب البيانو فقط هم 1200 من بين 4000 طالب بشكل عام. وسنفتح الاشتراك في الدروس التعليمية لكل اللبنانيين".
 
أحيا الأمسية عازف التشيلو القدير فلاديمير سلوفاتشيفسكي، وهو موسيقي عالمي مرموق تعاون مع كبار قادة الأوركسترا مثل يوري تيميركانوف وثيودور كورنتزيس، وقد أذهل الجمهور بأدائه العميق والمتقن، حيث انطلقت من آلته نغمات تجسد روح المؤلفين الموسيقيين.
 
وشاركت في هذه الأمسية الثنائية عازفة البيانو المتألقة إيفلين بيريزوفسكي، التي وصفها النقاد بأنها "عازفة بيانو ذات مزاج عظيم وتقنية مبهرة وقلب يضاهي موهبتها" كما ذكرت صحيفة "لوموند". وقد أضافت بيريزوفسكي ببراعتها وحساسيتها الموسيقية بعدًا آخر للأمسية، حيث تناغم عزفها مع تشيلو سلوفاتشيفسكي في حوار موسيقي بديع.
 
في أمسية موسيقية ساحرة، تراقصت الأنامل على أوتار التشيلو والبيانو بتناغم يخطف الأنفاس، ليقدما لنا أداءً يتسم بالـ"virtuosity" والشفافية الفنية. العازف فلاديمير سلوفاتشيفسكي، الذي يمتلك براعة استثنائية في العزف، أضاف عمقًا وثراءً لكل قطعة عزفها. في كل نغمة، كان صوت التشيلو ينساب كالنهر الهادئ.
 
إلى جانبه، عزفت إيفلين بيريزوفسكي على البيانو بخفة وأناقة، حيث كانت أناملها تلامس مفاتيح البيانو بحذر، لتخلق خلفية موسيقية تأسر الألباب وتنسجم بشكل كامل مع صوت التشيلو. فسادت بين العازفين علاقة تناغمية مذهلة، عكست التعاون الفائق بينهما، وأظهرت تفاعلهما السلس في كل لحظة موسيقية، سواء في القطع الحالمة أو المفعمة بالتوتر والدراما.
 
تنوع البرنامج الموسيقي ليشمل مختارات خالدة من مؤلفات كبار الموسيقيين، مما أتاح للحضور فرصة الاستمتاع بتجربة موسيقية غنية بالمشاعر والتعبير. ففي Adagio لشوستاكوفيتش، التي بدأ بها الحفل، كانت لحظة سحرية تضاف إلى سجل الأداءات الاستثنائية. عزف سلوفاتشيفسكي بمهارة تفوق التصور، مستغلاً كل مقياس لخلق تباين في الديناميكيات، متخللاً القطعة بلحظات من الصمت الكامل، ليعكس مشاعر الهدوء العميق في لحظات أظهرت براعة فائقة وإتقانًا مدهشًا حيث تميز بتقنيات رائعة أضفت على العزف طابعًا عاطفيًا وحسّاسًا، ليأخذنا في رحلة موسيقية داخل النفس البشرية، من خلال الغوص في نفسه والدخول إلى عمقها بهدوء شديد العذوبة، وخفوت تدريجي حتى يخيّل للسامع أنه يوقف الـ "pianissimo" ويلقيه على القوس والوتر.
 
بينما أضاف البيانو لمسات رقيقة عمقت من إحساس التأمل. أما في "3 Fantasy Pieces" لشومان، فقد أضاف كل من العازفين لمسات من الإبداع والفن المرهف، حيث تبادل التشيلو والبيانو الأدوار في سرد حكايات موسيقية آسرة. وفي "Vocalise" لراخمانينوف، تجلت قدرة التشيلو على نقل الألحان بصوته الحالم، بينما واكبه البيانو برقة غير مسبوقة، ليلامسا شغاف قلوب الحاضرين.
 
وفي ختام الحفل، مع سوناتا شوستاكوفيتش، وخاصة في الحركة الأولى والثانية، بدا عزفهما كحوار موسيقي حقيقي يتراوح بين الهدوء والتصعيد الدرامي. وقد وصل الحفل إلى ذروته في السوناتا الثالثة لراخمانينوف، حيث أظهر العازفان تناغمًا مذهلاً، تكلل بإبداع متكامل بين التشيلو والبيانو، وتدفقت الألحان بتناغم نادر ليتركا أثراً عميقاً في الوجدان.
 
لقد كان أداء فلاديمير سلوفاتشيفسكي وإيفيلين بيريزوفسكي في هذه الأمسية بمثابة شهادة على إتقانهما العميق لآلتي التشيلو والبيانو وحساسيتهما الموسيقية الاستثنائية. هذا التنوع في الحقبة الزمنية والأسلوب الموسيقي للمؤلفين، بالإضافة إلى التفاعل الغني والحوار الاستثنائي بين الآلتين، كرسا أمسية موسيقية ثرية بالتعبير والتناغم الصوتي، مما أتاح للجمهور الاستمتاع بتجربة استماع متكاملة وممتعة. نجح فيها الموسيقيان في خلق جو حميمي وأسر قلوب الحاضرين، تاركين لديهم انطباعاً عميقاً بالجمال والقوة الكامنة في موسيقى الحجرة. خصوصًا في تنوع اختيارات البرنامج وثرائه، حيث قدما للجمهور بانوراما مميزة لموسيقى الحجرة.
 
وقد أظهر الثنائي سلوفاتشيفسكي وبيريزوفسكي انسجاماً فنياً رفيعاً، تجلى في قدرتهما على الغوص في أعماق المؤلفات وتقديم تفسيرات دقيقة وحساسة. فعكست الأمسية المستوى الرفيع لنجوم الموسيقى العالمية الذين يستضيفهم المعهد الوطني، وأكدت على أهمية الموسيقى في إثراء المشهد الثقافي وتقديمه بأبهى صورة وتعزيز التواصل الإنساني. كما أبرزت جمالية المتحف الوطني كفضاء فريد يجمع بين عبق التاريخ وسحر الفنون.
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

ساحرة

موسيقى

الحجرة

المتحف

الوطني

بدعوة

الكونسرفتوار

LBCI التالي
المعهد الوطني العالي للموسيقى يؤكد أهمية احترام الأصول الأكاديمية في التعاون بين المؤسسات
على أنغام أغنيته الجديدة... عناق حار يجمع عاصي الحلاني وابنته دانا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-04-04

عازف البيانو الإيطالي بروسيدا يتألق في المتحف الوطني بدعوة من الكونسرفتوار والمعهد الثقافي الإيطالي (صور)

LBCI
فنّ
2025-03-13

الأوركسترا الفلهارمونية في تحف موسيقية عانقت أروقة التاريخ في المتحف (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-24

سلامة إطلع على واقع الكونسرفتوار الوطني مبديًا إستعداده لتحقيق المزيد من تطوره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-01

أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:30

المعهد الوطني العالي للموسيقى يؤكد أهمية احترام الأصول الأكاديمية في التعاون بين المؤسسات

LBCI
فنّ
05:00

على أنغام أغنيته الجديدة... عناق حار يجمع عاصي الحلاني وابنته دانا (فيديو)

LBCI
فنّ
04:00

في أجواء مليئة بالحب... مروان خوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-25

الممثّل جورج خباز حصد جائزة أفضل ممثّل في مهرجان هونغ كونغ الدوليّ للأفلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:57

مقتل 12 جنديًا في النيجر في هجوم واعتقال شخصين

LBCI
أخبار دولية
13:49

روسيا تعتقل مشتبهًا به في مقتل جنرال بسيارة ملغومة قرب موسكو

LBCI
أخبار لبنان
12:47

فارس سعيد خلال إعلان تجمع الدستور أولاً: خيار بناء الدولة كضمانة للجميع أصبح ممكناً

LBCI
فنّ
05:00

على أنغام أغنيته الجديدة... عناق حار يجمع عاصي الحلاني وابنته دانا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

مرة جديدة... اللامركزية الإدارية على طاولة البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي حول قرارات تتعلق بالحرب على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI تواكب التحضيرات لـOMT بيروت ماراثون المنتظر يوم الخميس المقبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا ما حققه الوفد اللبناني في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إيران منشغلة بانفجار بندر عباس وبالمفاوضات النووية... وهذا ما كشفه حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إنفجار بندر عباس الإيرانية أعاد إلى الإذهان صورة إنفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجولة الثالثة بين الأميركيين والإيرانيين عززت التقدم والرابعة في أوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:23

كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:35

طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...

LBCI
خبر عاجل
14:52

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة

LBCI
خبر عاجل
14:55

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف

LBCI
اسرار
23:28

أسرار الصحف 26-4-2025

LBCI
أمن وقضاء
07:24

بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا

LBCI
أخبار دولية
07:55

إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران

LBCI
أمن وقضاء
08:50

تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال

LBCI
صحف اليوم
00:51

مرجع أمني لـ"الجمهورية": الوضع على الحدود مع سوريا لا يبعث على الاطمئنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More