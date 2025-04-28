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"سينرز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية للأسبوع الثاني

فنّ
2025-04-28 | 03:53
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&quot;سينرز&quot; يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية للأسبوع الثاني
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"سينرز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية للأسبوع الثاني

حقق فيلم الإثارة والتشويق "سينرز" للمخرج راين كوغلر، وهو عمل مرتبط بعالم مصاصي الدماء تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين، نجاحا كبيرا على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصدا 45 مليون دولار.

وحل فيلم "ستار وورز: إبيزود 3 - ريفنج أوف ذي سيث" ("Star Wars: Episode III -- Revenge of the Sith") من إنتاج ديزني في المركز الثاني والذي أُعيد طرحه في صالات السينما لمناسبة ذكراه العشرين، محققا 25,2 مليون دولار، وفق بيانات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحلّ فيلم "ذي أكاونتنت 2" لبن أفليك في المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 24,5 مليون دولار. ويتولى بطولة هذا العمل الذي أنتجته استوديوهات "أمازون إم جي إم" أفليك بدور عبقري رياضيات مُضطرب عقليا مرتبط بعالم الجريمة، وجون بيرنثال بدور شقيقه القاتل المأجور.

واحتل فيلم "إيه ماينكرافت موفي" المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة من إنتاج "وارنر برذرز" وبطولة جاك بلاك وجيسون موموا، المركز الرابع مع إيرادات بلغت 22,7 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، حل فيلم الرعب الجديد من سوني "أنتيل دون" محققا عائدات بلغت 8 ملايين دولار.

وفي ما يلي الأفلام المتبقية في الترتيب:

6- "ذي كينغ أوف كينغز" (4 ملايين دولار).

7- "ذي أماتور" (3,8 ملايين دولار).

8- "وورفير" (2,7 مليون دولار).

9- "ذي ليجند أوف أوتشي" (1,4 مليون دولار).

10- "بينك فلويد: لايف أت بومبي" (1,3 مليون دولار).

المصدر: فرانس برس

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