حذفا صورهما المشتركة... ماريتا الحلاني تنفصل عن كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بخبر انفصال النانة ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما.



وحذف كل من كميل وماريتا صورهما المشتركة من حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى الرغم من تأكيد مجموعة من المصادر الخبر للعديد من الوسائل الاعلامية، الا أنه لم يصدر عن ماريتا أو كميل أي بيان رسمي حول الموضوع.



إشارة الى أن ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، تزوجت من المنتج كميل أبي خليل في زواج مدني أقيم في 7 حزيران 2023 في أبوظبي.