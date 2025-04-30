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"إيه بيتر مان" ينال جائزة أفضل مسلسل طويل في مهرجان "كانسيري"
فنّ
2025-04-30 | 06:40
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"إيه بيتر مان" ينال جائزة أفضل مسلسل طويل في مهرجان "كانسيري"
فاز مسلسل التشويق النفسي النروجي "إيه بيتر مان" بجائزة أفضل مسلسل طويل في مهرجان "كانسيري" في نال البلجيكي "أوه، أوتو!" لقب فئة الأعمال القصيرة.
ويتناول "إيه بيتر مان" قصة توم، وهو رجل نروجي ذو ميول معادية للنساء ويتهجم عليهنّ ليلا عبر الإنترنت من دون أن يفصح عن اسمه وعندما ينجح عدد من قراصنة المعلوماتية في كشف هويته، يتوارى "المتصيد" من خلال التنكّر بزيّ امرأة.
ومُنِحَت جائزة التمثيل إلى أندرس باسمو الذي يؤدي الدور الرئيسي في "إيه بيتر مان" وفاز هذا المسلسل أيضا بجائزة تلاميذ المدارس الثانوية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وحصل إنتاج نروجي آخر يجمع بين الدراما العائلية والكوميديا هو "نيبوبيبي" على جائزة السيناريو، وعلى جائزة أداء خاصة أعطيَت لفريق الممثلين بأكمله.
وترأس لجنة التحكيم في هذه الدورة الثامنة من المهرجان، المؤلف الموسيقي الأميركي جيف روسو، في غياب الممثل نورمان ريدوس الذي كان من المفترض في البداية أن يتولى هذا الدور، ومن أبرز من ضمّتهم اللجنة الممثلتين الفرنسية لويز بورغوان والإسبانية لولا دويناس.
وتألقت النروج أيضا في مسابقة المسلسلات الوثائقية إذ حازت جائزتها عن فيلم "ذي إيجنت-ذي لايف أند لايز أوف ماي فاذر"، وفي فئة المسلسلات القصيرة، صوتت لجنة التحكيم، برئاسة الممثلة وكاتبة السيناريو الهولندية مارني بلوك، لصالح فيلم "أوه، أوتو!"، عن مجتمع المثليين في بروكسل.
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