مهرجان مالمو للسينما العربية يكرم الممثل أحمد حلمي

أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية دورته الـ15 أمس الثلاثاء بحضور عدد من الفنانين وصناع الأفلام منهم الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان والممثلة اللبنانية تقلا شمعون والناقد المصري طارق الشناوي.



وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بسينما رويال، الممثل المصري أحمد حلمي الذي تحدث عن مشواره الفني في ندوة مع الجمهور، وفق ما نقلت رويترز.



ويعرض المهرجان الممتد حتى الخامس من أيار أكثر من 30 فيلما من بينها 12 ضمن مسابقة الأفلام الطويلة و11 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.



وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم "أحلام عابرة" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وبطولة عادل أبو عايش وإميليا ماسو وأشرف برهوم.

ويُذكر أن المهرجان قد تأسّس في عام 2011 بهدف الترويج للسينما العربية في السويد والدول الاسكندنافية وأصبح بمرور السنوات من أبرز المهرجانات السينمائية العربية في أوروبا.