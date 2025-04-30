معرض مسقط الدولي للكتاب 2025 يحتفي بالتنوع الثقافي العالمي والتراث العماني

انطلق معرض مسقط الدولي للكتاب 2025 اليوم الخميس في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، محتفلا بنسخته التاسعة والعشرين تحت شعار "التنوع الثقافي ثراء للحضارات العالمية".



وقال الخطاب المزروعي، عضو اللجنة الثقافية في المعرض، "معرض الكتاب هذا العام 2025 في نسخته التاسعة والعشرين تحت شعار "التنوع الثقافي يثري حضاراتنا". هناك مشاركة على المستوى الدولي، حتى من أميركا اللاتينية (...)".

وأضاف لتلفزيون رويترز "ضيف الشرف لهذا العام محافظة شمال الشرقيةحيث يتم التركيز على ندوات ومحاضرات وتعريفات متعلقة بتاريخها ومعالمها".



وتجول الحضور بين أروقة المعرض الزاخرة بالكتب من مختلف المناطق، وبرز الأدب الفلسطيني مقدما رؤى معمقة حول أحداث تاريخية ومعاصرة مثل حرب غزة.



واستقطب معرض مسقط للكتاب مشاركين دوليين، وأشاد الزوار بما زخر به المعرض من فعاليات ثقافية ثرية وصفها البعض بأنها فرصة للتعرف على التراث العُماني وثقافات الخليج الأخرى.



ويستمر معرض الكتاب حتى الثالث من أيار المقبل في العاصمة العمانية، وفق ما نقلت "رويترز".