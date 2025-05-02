الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القائدة الروسية غوفمان والأوركسترا الفلهارمونية تحييان الذكرى 65 لكاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر والياس النبي
فنّ
2025-05-02 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
القائدة الروسية غوفمان والأوركسترا الفلهارمونية تحييان الذكرى 65 لكاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر والياس النبي
احتضنت كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر والياس النبي للأرمن الكاثوليك، وسط بيروت، حفلة موسيقية استثنائية لمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس الكاتدرائية، بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وأحيتها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة إحدى أبرز القادة الموسيقيين على مستوى العالم المايسترو الروسية دايانا غوفمان، وبحضور كاهن الكاترائية الأب رافي أوهانسيان وجمع من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية وجمهور الموسيقى الكلاسيكية في لبنان.
ساعة من التجلّي الموسيقي تحت عنوان "السلام والعدالة" قدمتها الأوركسترا التي حلّقت في فضاءات الإبداع والرّقي والفن الرفيع مع عازفين في قمة المهارة والاحتراف، بقيادة مبهرة لقائدة الأوركسترا دايانا غوفمان.
حضور آسر بقيادة أنثوية تخطف الأنفاس، جمعت الرّقة والقوة، والعذوبة والصلابة، والاحتراف اللافت، لنجمة الحفلة قائدة الأوركسترا الروسية المتميزة والشخصية البارزة في عالم الموسيقى الروسي دايانا غوفمان، التي تتميز بموهبتها الاستثنائية في الغناء الأوبرالي والقيادة الأوركسترالية. وهي الحاصلة على دبلوم مع مرتبة الشرف كقائدة أوركسترا من معهد ريمسكي كورساكوف سانت بطرسبرغ الحكومي للموسيقى، ودراسات عليا في الأداء الأوركسترالي في معهد ديتمولد العالي للموسيقى في ألمانيا. كما تخرجت أيضًا من معهد موسكو الحكومي للموسيقى كعازفة بيانو.
وقادت غوفمان العديد من الأوركسترات الروسية البارزة، بما في ذلك أوركسترا موسكو السمفونية، وأوركسترا سانت بطرسبرغ الأكاديمية السمفونية، وأوركسترا تاسكي السيمفونية. وهي الحائزة على العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة، بما في ذلك لقب "فنانة روسيا الفخرية". وتشغل أيضًا مناصب قيادية في منظمات ثقافية دولية، كما تشغل منصب المدير الفني والمدير العام لمسرح موسكو الإقليمي "انظر إلى الموسيقى".
يُعد هذا الحفل الموسيقي المميز حدث لا ينسى لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، حيث اجتمعت كل عناصر الإبداع والمتعة والجمال في اكتمالٍ لمشهدية موسيقية نادرة الحدوث، توّجها البرنامج الموسيقي الخلاب لتحفتَي تشايكوفسكي الخالدتين "روميو وجولييت" و"السمفونية الرابعة".
في مستهل الحفل، كانت كلمة معبرة لرئيسة المعهد هبة القواس، خاطبت فيها عمق عنوان الاحتفالية بما يتضمنه من عدالة وسلام وجاء فيها:
"أيها السائرون على خيوط هذا الوجود، في البدء، لم تكن الكلمة، ولا الحجر، في البدء، كان ارتجاف الوعي الأول: أنّ هذا الكون، بكل اتساعه، ظالمٌ إن تُرك بلا عدالة، وعقيمٌ إن غاب عنه السلام. السلام والعدالة، كائنان لا يسكنان النصوص ولا الشعارات، بل يتخلّقان في قلب كل من يؤمن أن الإنسان وُجد لا ليُستَعبَد، بل ليحلم .ولا ليُعاقب بالوحدة، بل ليُفتدى بالحبّ.
لهذا اجتمعنا اليوم .في هذه الذكرى الخامسة والستين للكاتدرائية، نجدد العهد لا للمكان وحده، بل لما مثّله عبر الزمن: محرابُ من قاوم بالصلاة، ومن صارع بالأمل. ونأتي بالموسيقى، لا كترفٍ ولا تزيين، بل كقوة شافية، قادرة أن تزيح عن أرواحنا صدأ الخوف. نأتي بها عبر الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية الوطنية، هذا الجسد الحي الذي يعبر بنا فوق الجراح دون أن ينكرها، ويُحوّل الألم إلى مقطوعة حبّ خالدة.
تحت قيادة دايانا غوفمان، تلك التي لا تقود بالعصا بل بالوعي العميق لإيقاع الروح،
سنخوض الليلة رحلة إلى داخلنا، رحلة مع تشايكوفسكي برائعته روميو وجولييت وسمفونيته الرابعة. اصغوا الليلة اليه، إلى تشايكوفسكي، كمن يُعِدُّ نفسه لعبورٍ سرّي نحو حقيقة أعظم. فكل نغمة سهمٌ في فراغ العالم. وكل صمتٍ بين نوتتين... وطنٌ صغير يولد. مرحبًا بكم في موطن الحب والعدالة والسلام."
ثم كانت كلمة مرحّبة لكاهن الكاتدرائية الأب رافي أوهانسيان الذي استشهد بمقولة جلال الدين الرومي "الموسيقى هي أزيز أبواب الجنة" للدلالة على رمزية الموسيقى الروحية والإنسانية العميقة، وربطها بعنوان الأمسية "السلام والعدالة"، وما يمثله هذان الشعاران للبشرية. وشكر أوهانسيان الكونسرفتوار ممثلاً برئيسته والأوركسترا والقائدة والموسيقيين على الحفل في مناسبة تأسيس الكاتدرائية الخامسة والستين، مرحّباً بالحضور. وقدّم الأب أوهانسيان إلى القواس هدية رمزية تجسّد الكاتدرائية.
وبكل ما حملت من شحنات قيادية، افتتحت غوفمان الحفل بعصاها السحرية المتوهجة، وبحركة يديها الممسكتَين بسلطة القيادة، وبتعبيرات جسدها النحيف المتماهية مع كل حركة ونغمة ونوتة. فكانت انحناءاتها وتعبيراتها الجسدية كجسر عبور تجتازه مقدمة "روميو وجولييت" الشهيرة لتشايكوفسكي التي استهلت بها الحفل.
في هذه المعزوفة، نجح العازفون في نقل جو الحب والمأساة عبر النغمات المتناغمة والمعبرة، فعكسوا ببراعة تقاطع المشاعر بين الحنين والرفض، بين العاطفة العميقة والنهاية المأساوية، في طغيان للـPianissimo على العمق الموسيقي للمعزوفة، الذي يُبرز اللمسات الدقيقة للعزف ويشعر الجمهور بأنهم يدخلون عالم روميو وجولييت بأحاسيسهم وأفكارهم، في محاكاة للوجد في قلوب العشاق.
وفي أداء جارف للأوركسترا التي تحرّكها شراسة الحركة القيادية لغوفمان، اجتاحت موسيقى السمفونية الرابعة لتشايكوفسكي أنفاس الحضور وفضاء الكاتدرائية وخشوع الأروقة والأيقونات، في انعكاس عميق لنزاع الروح البشرية مع المصير الذي تتضمنه السمفونية. فدخل العازفون في نغمات مليئة بالحزن والوحدة، تُجسد الكوابيس الداخلية التي تصارع العقول والأنفس، وأدارت غوفمان تحولات الأجواء من الحزن إلى التفاؤل، من الكآبة إلى اللحظات المضيئة من الأمل، بأداء رشيق ومؤثر من جميع العازفين، في تداخل انسيابي للآلات الوترية والنفخ والإيقاعات والصنوج التي تردد صداها في الصمت المؤثّر والأسماع المتلهّفة إلى موسيقى تفتح في الروح نوافذ السحر والدهشة، فتحوّلت كل لحظة في الحفل إلى تجربة موسيقية لا تُنسى.
وفي الأجزاء اللاحقة، يتبدل المزاج ليظهر الفرح المفاجئ كأنه التوق إلى الأمل، على الرغم من المحن المتتالية. فيبدأ العزف بشكل غامض ويتصاعد إلى مشهد مليء بالقوة والدرامية، ليُظهر تناغمًا ساحرًا بين العازفين الذين شكّلوا فسيفساء لحنيّة متجانسة الأقواس والأنامل، ولكن في ارتقاءٍ مختلف عند كل منهم إلى عالمه العزفي الخاص.
روائع الموسيقى والتأليف والقيادة والعزف اجتمعت في هذا الحفل، لتبقى أصداؤها في الروح لوقت طويل بعد نهاية الأمسية. إنها لحظات من التجلي والانخطاف، حيث كانت الموسيقى أكثر من مجرد صوت يستبيح النفس بجلال وهيبة، بل كانت رحلة في أقاصي المطلق.
آخر الأخبار
فنّ
الروسية
غوفمان
والأوركسترا
الفلهارمونية
تحييان
الذكرى
لكاتدرائية
القديسين
غريغوريوس
المنوّر
والياس
النبي
التالي
وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
معرض مسقط الدولي للكتاب 2025 يحتفي بالتنوع الثقافي العالمي والتراث العماني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-03-11
الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل
فنّ
2025-03-11
الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل
0
فنّ
2025-04-19
الأوركسترا الفلهارمونيّة وكورال سيدة اللويزة يحتفيان بزمن الفصح (صور)
فنّ
2025-04-19
الأوركسترا الفلهارمونيّة وكورال سيدة اللويزة يحتفيان بزمن الفصح (صور)
0
فنّ
2025-03-17
أمسية مبهرة للأوركسترا الفلهارمونية بقيادة غارو أفيسيان احتفاء بالشهر الفرنكوفوني (صور)
فنّ
2025-03-17
أمسية مبهرة للأوركسترا الفلهارمونية بقيادة غارو أفيسيان احتفاء بالشهر الفرنكوفوني (صور)
0
فنّ
2025-03-13
الأوركسترا الفلهارمونية في تحف موسيقية عانقت أروقة التاريخ في المتحف (صور)
فنّ
2025-03-13
الأوركسترا الفلهارمونية في تحف موسيقية عانقت أروقة التاريخ في المتحف (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:46
جلسة أولى لمحكمة لندنية في قضية اتهام الفكاهي راسل براند بالاغتصاب
فنّ
09:46
جلسة أولى لمحكمة لندنية في قضية اتهام الفكاهي راسل براند بالاغتصاب
0
فنّ
09:35
محامو واينستين يحاولون زرع الشك في صدقية رواية إحدى المدعيات عليه... وهذه التفاصيل
فنّ
09:35
محامو واينستين يحاولون زرع الشك في صدقية رواية إحدى المدعيات عليه... وهذه التفاصيل
0
فنّ
09:29
مغني الراب بي ديدي أمام المحكمة الاثنين بتهمة الاتجار بالجنس
فنّ
09:29
مغني الراب بي ديدي أمام المحكمة الاثنين بتهمة الاتجار بالجنس
0
فنّ
07:30
وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
فنّ
07:30
وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:58
قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه
أمن وقضاء
11:58
قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-01
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-01
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
0
أخبار لبنان
2025-04-23
جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس
أخبار لبنان
2025-04-23
جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس
0
آخر الأخبار
2025-04-10
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:30 والساعة 17:00 في جرد الطيبة - بعلبك
آخر الأخبار
2025-04-10
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:30 والساعة 17:00 في جرد الطيبة - بعلبك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:32
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها
أخبار لبنان
05:32
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
0
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
0
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
2
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
3
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
4
خبر عاجل
09:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
خبر عاجل
09:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
5
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك
7
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
8
آخر الأخبار
14:28
معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي
آخر الأخبار
14:28
معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More