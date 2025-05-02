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وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
فنّ
2025-05-02 | 07:30
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وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
توفيت جيل سوبول، المغنية المشهورة بأغنيتها الرائدة "I Kissed A Girl" عام ١٩٩٥، عن عمر يناهز ٦٦ عامًا.
ولقيت سوبول حتفها بشكل مأساوي في حريق منزل بمدينة مينيابوليس صباح الخميس، وفقًا لمجلة فارايتي.
وتلقت فرق الإطفاء بلاغًا حوالي الساعة ٥:٣٠ صباحًا يوم الخميس يفيد باندلاع حريق في وودبري، مينيسوتا، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.
وكان المنزل قد اشتعل بالفعل عند وصول فرق الإنقاذ، ويقال إن الحريق - الذي لم يُعرف سببه على الفور - قيد التحقيق، وفق ما نقل مموقع
دايلي ميل
.
ووصلت أغنية سوبول، التي ظهرت أيضًا في الفيلم الكوميدي الكلاسيكي "كلوليس" عام ١٩٩٥، إلى المرتبة ٢٠ في قائمة بيلبورد الأميركية لأغاني الروك الحديثة بأغنيتها "I Kissed A Girl"، مما جعلها أنجح أغنية تتناول موضوع مجتمع الميم بشكل علني حتى ذلك الحين على قوائم بيلبورد.
ودخلت لاحقًا في عداوة مع كاتي بيري بعد إصدارها أغنيتها الناجحة التي تحمل الاسم نفسه بعد قرابة عقد من الزمان في عام 2008.
وفي عام 2009، هاجمت سوبول بيري بشدة، واصفةً إياها بـ"العاهرة الصغيرة اللعينة" في مقابلة لها مع مجلة ذا رامبس، بعد أن زعمت في البداية أنها لم تكن منزعجة من الأغنية.
في مقابلة أخرى عام 2008، زعمت المغنية وكاتبة الأغاني أنها "لم تكن تشعر بالتقدير تجاه عنوان الأغنية"، لكنها اعترفت أيضًا بأنها كانت تشعر بالإثارة كلما قارنت أغنية بيري بأغنيتها بشكل سلبي.
في النهاية، اعترضت سوبول على إعادة بيري استخدام اسم الأغنية بعد أن زعمت مغنية فرقة كاليفورنيا جيرلز أنها ابتكرته "في حلم".
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