جلسة أولى لمحكمة لندنية في قضية اتهام الفكاهي راسل براند بالاغتصاب

يَمثُل الفكاهي البريطاني راسل براند الجمعة أمام محكمة وستمنستر في لندن التي تنظر في الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.



وتتناول التهم التي وجهت إلى براند (49 عاما) في مطلع نيسان الفائت أفعالا بين 1999 و2005 منسوبة إلى هذا الفكاهي الذي كان متزوجا من نجمة البوب الأميركية كايتي بيري وأصبح نجما على شبكات التواصل الاجتماعي مؤيدا لنظريات المؤامرة.



ويواجه براند اتهامات باغتصابين واعتداءات جنسية عدة على أربع نساء في منطقة بورنموث الساحلية (جنوب إنكلترا) وفي لندن.



وتُعَدّ جلسة الجمعة الأولى في القضية قبل المحاكمة المحتملة.



وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من توجيه التهم إليه، نفى براند الذي يعيش في الولايات المتحدة ما نُسب إليه، وقال إنه "ممتن" لحصوله على "فرصة" للدفاع عن نفسه.



وقال "كنتُ أحمق قبل أن أعيش في نور الرب. كنتُ مدمنا على المخدرات والجنس، وكنت غبيا، لكنني لم أكن مغتصبا قط"، مؤكدا أنه لم يُقم يوما أي علاقة "غير رضائية".



وكانت الشرطة فتحت تحقيقا في شأن براند في أواخر عام 2023 بعد أن كشفت صحيفة "صنداي تايمز" وقناة "تشانل 4" التلفزيونية اتهامات من أربع نساء، إحداها بالاغتصاب والأخرى بالاعتداء الجنسي والعنف النفسي.



