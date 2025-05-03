وفاة زوج كارول سماحة... والأخيرة تنعاه بكلمات مؤثرة (صورة)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي فجر السبت بخبر وفاة الدكتور وليد مصطفى، زوج النجمة اللبنانية كارول سماحة، بعد صراع طويل مع المرض، في نبأ صادم أحزن الوسط الفني والجمهور العربي على حد سواء.

وقد عبّرت كارول عن حزنها العميق من خلال منشور على حساباتها الرسمية، حيث شاركت صورة جمعتها بالراحل وأرفقتها بكلمات مؤثرة لامست قلوب المتابعين، دون أن تخوض في تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة.

الخبر ترك أثراً بالغاً في نفوس محبّي النجمة اللبنانية، الذين توافدوا في خانة التعليقات لتقديم التعازي والدعاء للفقيد ولعائلته بالصبر والسلوان.

بدوره، يقدّم فريق الـLBCI أحرّ التعازي للفنانة كارول سماحة وعائلتها، متمنين لهم القوة في هذا المصاب الأليم.