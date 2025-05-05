"ثاندربولتس" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

تصدّر فيلم "ثاندربولتس" Thunderbolts شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له في صالات السينما، محققاً إيرادات بلغت 76 مليون دولار.



وبحسب شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة، تراجع إلى المركز الثاني فيلم "سينرز" Sinners، محققاً 33 مليون دولار في الأسبوع الثالث من عرضه.



وحلّ فيلم "إيه ماينكرافت موفي" A Minecraft Movie في المركز الثالث محققا 13,7 مليون دولار، لتصل إيراداته الإجمالية إلى أكثر من 398,2 مليون دولار في أميركا الشمالية منذ عرضه قبل خمسة أسابيع.



وجاء فيلم "مستر وولف 2" Mr Wolff 2 في المركز الرابع مع عائدات بـ9,4 ملايين دولار في ثاني أسبوع لعرضه.



وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الرعب الجديد من سوني "أنتيل دون" Until Dawn، محققا عائدات بلغت 3,8 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في الترتيب:



6- "ذي أماتور" (1,8 مليون دولار).



7- "ذي كينغ أوف كينغز" (1,7 مليون دولار).



8- "وورفير" (1,3 مليون دولار).



9- "هيت: ذي ثيرد كايس" (925 ألف دولار).



10- "ذي سيرفر" (675 ألف دولار).



المصدر: فرانس برس