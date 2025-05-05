مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)

أطلت النجمة مادونا بإطلالة لافتة في عيد ميلاد حبيبها أكيم موريس التاسع والعشرين يوم الأحد الماضي.



وشاركت المغنية، البالغة من العمر 67 عامًا مجموعة من الصور من الحفل عبر حسابها على انستغرام.



وارتدت مادونا حمالة صدر مصنوعة من الحرير مع تفاصيل من الدانتيل بالإضافة إلى وشاح شفاف وبنطال باللون البني.



وأرفقت مادونا المنشور بعبارة: "عيد ميلاد سعيد لحبيبي. شكرًا لك YG Marley على انضمامك إلينا. كانت ليلة لا تُنسى".