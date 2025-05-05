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فيلم "رفعت عيني للسما" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية
فنّ
2025-05-05 | 10:08
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فيلم "رفعت عيني للسما" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية
فاز الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" للمخرجين أيمن الأمير وندى رياض بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة التي اختتمت الاحد في السويد.
ونال الفيلم اللبناني "أرزه" للمخرجة ميرا شعيب وبطولة دياموند بوعبود جائزة تصويت الجمهور وحصد الفيلم التونسي الفرنسي البلجيكي المشترك "الذراري الحمر" جائزتي لجنة التحكيم وأفضل إخراج للطفي عاشور.
ونالت المغربية نسرين الراضي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الجميع يحب تودة" فيما نال السعودي يعقوب الفرحان جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "نورة".
وذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطينية ليلى عباس عن فيلم "شكرا لأنك تحلم معنا" كما حصل فيلم "يلا باركور" للمخرجة عريب زعيتر على جائزة أفضل فيلم وثائقي بالمهرجان.
وتأسس مهرجان مالمو للسينما العربية في 2011 بهدف الترويج للسينما العربية في السويد والدول الاسكندنافية وأصبح بمرور السنوات من أبرز المهرجانات السينمائية العربية في أوروبا.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "ما بعد" للمخرجة الفلسطينية مها حاج فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السعودي "ميرا، ميرا، ميرا" للمخرج خالد زيدان.
وعرض المهرجان في الختام الفيلم المصري "سنو وايت" بطولة مريم شريف وإخراج تغريد أبو الحسن، وفق ما نقلت "رويترز".
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