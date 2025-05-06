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كاني ويست يستعد لمقاضاة طبيب أسنانه... والهدف: إنقاذ زواجه!

فنّ
2025-05-06 | 12:01
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كاني ويست يستعد لمقاضاة طبيب أسنانه... والهدف: إنقاذ زواجه!
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كاني ويست يستعد لمقاضاة طبيب أسنانه... والهدف: إنقاذ زواجه!

سيقاضي كانييه ويست طبيب أسنانه السابق في محاولة يائسة لإثبات لزوجته بيانكا سينسوري أن هجومه اللاذع، المعادي للسامية، والمتحيز جنسيًا، والمعادي للمثليين، والذي أطلقه في وقت سابق من هذا العام، كان نتيجة أكسيد النيتروز الذي وُصف له.

وانفجر مغني الراب، البالغ من العمر 47 عامًا، في هجوم لاذع على قناة X في 7 شباط، حيث أعلن عن حبه لهتلر، وأعلن عن بيع قمصان عليها شعار الصليب المعقوف على موقعه الإلكتروني للملابس Yeezy، والذي تم تعليقه على الفور. كما أعلن عن تعاون في مجال الأزياء مع شون "ديدي" كومز، وتخلى عن شتائمه الجنسية، وأثار مخاوف بشأن سينسوري بعد ادعائه "السيطرة" عليها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وترك هذا الهجوم اللاذع، الذي استمر لثلاثة أيام، المهندسة، البالغة من العمر 30 عامًا، في حالة صدمة شديدة لدرجة أنها فكرت، وفقًا للتقارير، في إجراءات الطلاق.

والآن، زعم مصدر مقرب من مغني الراب المضطرب، الذي اعترف سابقًا بإساءة استخدام أكسيد النيتروز، أن انهياره النفسي على الإنترنت كان بمثابة "انتكاسة"، وأن قرار ويست بمقاضاة طبيب أسنانه، الدكتور توماس كونيلي، هو محاولة أخيرة لإنقاذ زواجه.

وصرح المصدر لموقع DailyMail.com حصريًا: "بالنسبة لبيانكا، كان هذا الانفجار نقطة تحول".

وأكدت بيانكا أنها لا تعرف كيف تتجاوز الأمر وتجعله مقبولًا في عقلها. لقد تسبب ذلك في ضرر لا يمكن إصلاحه لزواجهما وثقتهما.
 

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