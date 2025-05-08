المخرج كوينتن تارانتينو يدير حلقتي نقاش في مهرجان كان السينمائي

يدير المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو الفائز عام 1994 بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عن فيلم "بالب فيكشن" Pulp Fiction، حلقتي نقاش عن أفلام الوسترن التي أخرجها جورج شيرمان، في قسم "كان كلاسيكس" المخصص للسينما الكلاسيكية والذي أُعلن عن برنامجه الأربعاء.



وتقدّم الفرنسية ديان كوريس (76 عاما)، مخرجة فيلم "ديابولو مانت" Diabolo Menthe (1977)، عرضا لفيلم "موا كي تيميه" Moi qui t'aimais عن الزوجين السينمائيين الشهيرين سيمون سينيوريه وإيف مونتان.



وتم الإعلان أيضا عن حضور المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لفيلم "أموريس بيروس" Amores perros، بالإضافة إلى الممثلين الأميركي شيا لابوف والفرنسي رافاييل كينار اللذين سيواكبان عرض فيلمين وثائقيين عن أعمالهما.



ومن خلال عمل وثائقي، يحتفي قسم "كان كلاسيكس" بالمخرج الأميركي ديفيد لينش الذي توفي في كانون الثاني، وبالكاتب والمخرج الفرنسي مارسيل بانيول بعد خمسين عاما من وفاته، عبر عرض نسخة من فيلم "ميرلوس" (1935).



إلى ذلك، سيتناول فيلم "مارسيل إيه موسيو بانيول" Marcel et Monsieur Pagnol للمخرج سيلفان شوميه، الرجل الذي منح بصفته رئيس لجنة التحكيم أول سعفة ذهبية في تاريخ مهرجان كان.