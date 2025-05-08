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نجم هوليوودي يكشف للعلن: "أحتفظ بنسخة من القرآن وأتأمل فيه أحياناً"

فنّ
2025-05-08 | 12:24
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نجم هوليوودي يكشف للعلن: &quot;أحتفظ بنسخة من القرآن وأتأمل فيه أحياناً&quot;
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نجم هوليوودي يكشف للعلن: "أحتفظ بنسخة من القرآن وأتأمل فيه أحياناً"

في لفتة أثارت إعجاب الكثيرين، كشف نجم مسلسل نتفليكس الشهير "You"، الممثل الأميركي بين بادغلي، أنه يحتفظ بنسخة من القرآن الكريم على منضدة بجانب سريره، ويقوم بتأمل بعض آياته بين الحين والآخر.

وقد تفاعل العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التصريح، وعبّروا عن احترامهم لانفتاح الممثل وتقبّله لثقافات ومعتقدات مختلفة.

ويُعرف بادغلي بتبعيته العلنية للديانة البهائية، وقد تحدّث في أكثر من مناسبة عن إيمانه وممارساته الروحية، بما في ذلك أدعيته الصباحية التي تعتبر جزءاً من طقوسه اليومية.

وتُركّز البهائية على وحدة الأديان والطبيعة التراكمية للوحي الإلهي، مما يفسّر اهتمام بادغلي بتأمل نصوص من ديانات مختلفة، منها الإسلام.

وليست هذه المرة الأولى التي يُبدي فيها نجوم من هوليوود اهتمامهم بالقرآن الكريم؛ ففي آذار من العام الماضي، وصف النجم العالمي ويل سميث القرآن بأنه "واضح كالكريستال"، مؤكداً أن "روحه جميلة ونقيّة وواضحة."

 

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