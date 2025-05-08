طلاق بالأردن... والسبب راغب علامة!

أثارت زيارة النجم اللبناني راغب علامة إلى الأردن جدلًا واسعًا، بعد أن تسببت في طلاق زوجين إثر واقعة غريبة في مطار الملكة علياء الدولي.

فقد انتشر مقطع فيديو يُظهر سيدة وسط الحشود التي كانت تستقبل الفنان، ليتبيّن لاحقًا أنها أخبرت زوجها بأنها متوجهة إلى منزل أهلها، في حين كانت في الحقيقة تنتظر علامة في المطار، ما دفع الزوج إلى اتخاذ قرار الطلاق فور مشاهدته الفيديو.

الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وانقسمت الآراء بين من رأى أن الزوجة أخلّت بالثقة، ومن اعتبر أن رد فعل الزوج كان مبالغًا فيه.