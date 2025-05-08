بعد يوم العزاء في لبنان... كارول سماحة توجّه رسالة مؤثرة لمحبيها (صورة)

بعد وصولها إلى لبنان لتلقّي التعازي من الأهل والزملاء في الوسط الفني بوفاة زوجها الدكتور وليد مصطفى، نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة صورة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، عبّرت فيها عن شكرها وامتنانها لكل من وقف إلى جانبها في هذا الظرف الأليم.

وكتبت: "من قلبي بشكركن بهالوقت الصعب... بشكر كلّ حدا عزّاني، حضر، اتّصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحافيين... محبتكن قوّتني وكنتو سند بهالوجع الكبير. الله يخليكن ويبعد الحزن عنكن جميعاً."

ويُذكر أن عدداً كبيراً من النجوم حضروا لتقديم واجب العزاء يوم الخميس، من بينهم النجمات مادونا، ماجدة الرومي، إليسا، نانسي عجرم، والنجوم راغب علامة وفارس كرم بالإضافة إلى الكثير من الممثلين والفنانين.