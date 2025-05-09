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نانسي عجرم وزوجها يتألّقان في أبو ظبي برفقة نجوم عالميين (صور)

فنّ
2025-05-09 | 07:29
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نانسي عجرم وزوجها يتألّقان في أبو ظبي برفقة نجوم عالميين (صور)
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نانسي عجرم وزوجها يتألّقان في أبو ظبي برفقة نجوم عالميين (صور)

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الأيام الماضية لقطات خاصة من لحظة وصولها إلى حفل جزيرةYas Island في مدينة أبو ظبي، وذلك بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على انطلاق الجزيرة كوجهة سياحية وترفيهية عالمية.

وظهرت نانسي برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم بإطلالة أنيقة ولافتة، وسط أجواء احتفالية راقية شارك فيها عدد من النجوم والشخصيات البارزة على الساحة العالمية.

كما وثّقت نانسي لحظات جمعتها مع عدد من المشاهير العالميين، أبرزهم عارضة الأزياء الشهيرة نايومي كامبل، والممثل البريطاني إد ويستويك المعروف بدوره في المسلسل الشهير "Gossip Girl"، ومنى قطان صاحبة عطور "كيالي" العالميّة والإيطاليّة كيارا فيراغني، كريس فيد وغيرهم من المشاهير.

 
 

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نجوم عالميين

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فادي الهاشم.

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