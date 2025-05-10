الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جاهدة وهبه من أبو ظبي إلى بيروت وطنجة... صوتٌ عابرٌ للحدود والمقامات
فنّ
2025-05-10 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جاهدة وهبه من أبو ظبي إلى بيروت وطنجة... صوتٌ عابرٌ للحدود والمقامات
في مساءٍ مشبعٍ بعطر الحكايات وأصداء المقامات، أضاءت الفنانة جاهدة وهبه ليالي معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2025 بأمسية استثنائية مزجت فيها بين السرد والغناء، مستلهمةً من عوالم "ألف ليلة وليلة" ما يعيد للخيال ألقه، وللنغمة سحرها.
وبعد هذا النجاح الذي ترك أثراً عميقاً في قلوب الحاضرين، عادت وهبه لتختتم المعرض بأمسية ثانية في رحاب مؤسسة بحر الثقافة، قدّمت خلالها قصائد صوفية ووجدانية وموشحات أندلسية، أعادت من خلالها نسج التراث بروح معاصرة، وموسيقى تنهل من ينابيع الروح وتوقظ الحنين.
ومع كل ختام، تولد بداية جديدة...
ففي 15 أيار 2025، تستعد وهبه لافتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب على أرض البيال، من خلال أمسية شعرية غنائية بعنوان" مرافئ الصوت" تُقام عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، مع مجموعة موسيقية يقودها الفنان عفيف مرهج على العود وتشارك فيها الشاعرة والإعلامية ماجدة داغر، كما الفنانة شانتال نخلة في لوحة تعبيرية.
وقد آثرت وهبه أن تكون حاضرة في افتتاح معرض بيروت، لما يحمله من رمزية في الوجدان اللبناني وذاكرته الثقافية. فهو بالنسبة لها أكثر من تظاهرة ثقافية، بل مساحة تستعيد فيها بيروت ألقها الذي اعتادته، ووهجها الذي لا يخبو.
أما في 29 أيار، فتنتقل "قصيدة الغناء" إلى المغرب، حيث تفتتح مهرجان "طنجة تغني العالم" في أمسية ترافقها فيها أوركسترا أوروبية-مغربية بقيادة الفنان اليوناني ديمتري ميكاليس، وتؤدي خلالها باقة من ألحانها الخاصة وأغانٍ من ثقافات ولغات متعددة، وتُهدي طنجة قصيدةً من ألحانها، لهذه المدينة التي تشبه الحلم، حيث تتعانق الثقافات وتتماوج الأصوات في فضاءٍ مفتوح على الجمال.
آخر الأخبار
فنّ
بيروت
وطنجة...
عابرٌ
للحدود
والمقامات
التالي
"صاروا سنتين ونصف"... ورد الخال: بأسف انو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ
"أصداء من روسيا" في بيروت إحياءً لذكرى الانتصار... أمسية تاريخية تحت قيادة سلادكوفسكي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-04-02
جاهدة وهبه والأوركسترا الشرق – عربية بقيادة أندريه الحاج: إبهار في رحاب القصيدة والمقام
فنّ
2025-04-02
جاهدة وهبه والأوركسترا الشرق – عربية بقيادة أندريه الحاج: إبهار في رحاب القصيدة والمقام
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-01
أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-01
أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة
0
آخر الأخبار
2025-05-07
ابو الحسن لـحوار المرحلة: لكل من المقامات الروحية الدرزية خصوصيته ونحن لا نتدخل في شؤون أحد
آخر الأخبار
2025-05-07
ابو الحسن لـحوار المرحلة: لكل من المقامات الروحية الدرزية خصوصيته ونحن لا نتدخل في شؤون أحد
0
فنّ
2025-03-11
"قصيدة الغناء'' جاهدة وهبه محلّقة ومكرمة في احتفالية الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان (صور)
فنّ
2025-03-11
"قصيدة الغناء'' جاهدة وهبه محلّقة ومكرمة في احتفالية الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:09
مايلي سايرس تكسر صمتها أخيرًا حول الخلاف مع والديها بتعليق نادر وعاطفي
فنّ
14:09
مايلي سايرس تكسر صمتها أخيرًا حول الخلاف مع والديها بتعليق نادر وعاطفي
0
فنّ
13:49
"صاروا سنتين ونصف"... ورد الخال: بأسف انو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ
فنّ
13:49
"صاروا سنتين ونصف"... ورد الخال: بأسف انو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ
0
فنّ
2025-05-09
"أصداء من روسيا" في بيروت إحياءً لذكرى الانتصار... أمسية تاريخية تحت قيادة سلادكوفسكي
فنّ
2025-05-09
"أصداء من روسيا" في بيروت إحياءً لذكرى الانتصار... أمسية تاريخية تحت قيادة سلادكوفسكي
0
فنّ
2025-05-09
بعد تأكيد علاقتهما... توم كروز يستمتع بوقته برفقة حبيبته في لندن (صورة)
فنّ
2025-05-09
بعد تأكيد علاقتهما... توم كروز يستمتع بوقته برفقة حبيبته في لندن (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-18
كوريا الشمالية تندد بتعهد "سخيف" من أميركا وحليفتين بنزع سلاحها النووي
أخبار دولية
2025-02-18
كوريا الشمالية تندد بتعهد "سخيف" من أميركا وحليفتين بنزع سلاحها النووي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-09
وزير المال: هدف القوانين الإصلاحية إحياء المصارف لا ضربها
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-09
وزير المال: هدف القوانين الإصلاحية إحياء المصارف لا ضربها
0
منوعات
2025-04-11
كارن وازن تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية مميزة (صور)
منوعات
2025-04-11
كارن وازن تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية مميزة (صور)
0
آخر الأخبار
2025-02-24
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات والشاحنات
آخر الأخبار
2025-02-24
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات والشاحنات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:06
الرئيس عون: وجود الكويت أساسي ولا نريد هبات بل استثمارات
أخبار لبنان
16:06
الرئيس عون: وجود الكويت أساسي ولا نريد هبات بل استثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ترامب يلوّح بتخفيف الرسوم... والصين تترقّب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ترامب يلوّح بتخفيف الرسوم... والصين تترقّب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وثائق سرية تكشف مشاريع إيرانية لإعادة إعمار سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وثائق سرية تكشف مشاريع إيرانية لإعادة إعمار سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملف القنب الهندي يتحرّك مجددا بعد سنوات من الجمود
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملف القنب الهندي يتحرّك مجددا بعد سنوات من الجمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان متمسك بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس... وهي تستعجل حل النزاع حول النقاط الـ13
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان متمسك بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس... وهي تستعجل حل النزاع حول النقاط الـ13
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي العناصر الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء التي تسمح بتحرر القضاة من السلطة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي العناصر الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء التي تسمح بتحرر القضاة من السلطة السياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
قضاء الكورة بين العائلات والأحزاب: إنتخابات بلدية من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
قضاء الكورة بين العائلات والأحزاب: إنتخابات بلدية من نوع آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
في طرابلس... ٦ لوائح والتشطيب يهدد التمثيل المسيحي والعلوي
تقارير نشرة الاخبار
13:13
في طرابلس... ٦ لوائح والتشطيب يهدد التمثيل المسيحي والعلوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لأي استفسار أو بلاغ انتخابي... اتصلوا على الـ1766
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لأي استفسار أو بلاغ انتخابي... اتصلوا على الـ1766
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:13
في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي
أخبار لبنان
09:13
في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي
2
أخبار لبنان
10:01
هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما
أخبار لبنان
10:01
هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما
3
أمن وقضاء
06:45
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية
أمن وقضاء
06:45
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية
4
حال الطقس
01:06
طقس مستقر حتى الاثنين..
حال الطقس
01:06
طقس مستقر حتى الاثنين..
5
أخبار لبنان
05:10
البلديات التي فازت بالتزكية في الشمال وعكار: 81 من أصل 289
أخبار لبنان
05:10
البلديات التي فازت بالتزكية في الشمال وعكار: 81 من أصل 289
6
موضة وجمال
11:14
ندى كوسا تتألق في افتتاح ملكة جمال العالم بإطلالة مميزة: "تحيّة لتراثنا العريق وجمال لبنان الدائم"
موضة وجمال
11:14
ندى كوسا تتألق في افتتاح ملكة جمال العالم بإطلالة مميزة: "تحيّة لتراثنا العريق وجمال لبنان الدائم"
7
أخبار لبنان
06:57
بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل
أخبار لبنان
06:57
بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 10-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 10-05-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More