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مايلي سايرس تكسر صمتها أخيرًا حول الخلاف مع والديها بتعليق نادر وعاطفي
فنّ
2025-05-10 | 14:09
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مايلي سايرس تكسر صمتها أخيرًا حول الخلاف مع والديها بتعليق نادر وعاطفي
بعد أشهر من الشائعات حول وجود خلاف عائلي، خرجت النجمة العالمية مايلي سايرس عن صمتها لتوضح موقفها من العلاقة مع والديها، تِش وبيلي راي سايرس.
مايلي سايرس، التي وجدت نفسها وسط أزمة عائلية متواصلة، كانت قد التقت مؤخرًا بوالدها بيلي راي، الذي تصدّر العناوين بعد منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل، وعلاقته العاطفية المفاجئة مع الممثلة إليزابيث هيرلي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
في المقابل، تعرّضت والدتها تِش سايرس لانتقادات من الجمهور، بعدما لاحظ البعض أنها توقفت عن متابعة مايلي سايرس على إنستغرام، وهو ما نفته لاحقًا. وقد جاءت هذه الواقعة بعد أن تصالحت تِش مع ابنتها نواه سايرس إثر خلاف عائلي سابق كان محط جدل واسع.
مايلي اختارت الرد عبر خاصية القصص في حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: "نادراً ما أعلّق على الشائعات، لكن أمي وأنا على علاقة وثيقة جداً، ولا يمكن لشيء أن يفرّق بيننا. هي أفضل صديقة لي. وكالكثير من الأمهات، لا تعرف استخدام هاتفها جيدًا، ويبدو أنها ألغت متابعتي بالخطأ — أمر بسيط، عابر، ولا يستحق الاهتمام."
أما عن علاقتها بوالدها، فقالت مايلي، البالغة من العمر 32 عاماً: "والدي وأنا واجهنا تحديات كثيرة على مرّ السنوات. لكن الآن، في الثلاثينات من عمري، عائلتي هي أولويتي القصوى. أشعر بالسلام لأن الجسور أُعيد بناؤها، والزمن ساهم كثيرًا في التئام الجراح."
وختمت منشورها برسالة إيجابية قالت فيها: "ممتنة للصحة الجيدة، وللحب الذي يسري داخل عائلتي."
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