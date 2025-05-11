الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القضاء الفرنسي يصدر الثلاثاء حكمه في اتهام جيرار دوبارديو باعتداءات جنسية

فنّ
2025-05-11 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القضاء الفرنسي يصدر الثلاثاء حكمه في اتهام جيرار دوبارديو باعتداءات جنسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
القضاء الفرنسي يصدر الثلاثاء حكمه في اتهام جيرار دوبارديو باعتداءات جنسية

تصدر محكمة الجنايات في باريس الثلاثاء حكمها في قضية الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، بعد نحو شهرين من بدء محاكمته بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في موقع تصوير فيلم "لي فولي فير" عام 2022.

وستحضر أميلي، جلسة النطق بالحكم التي تبدأ عند العاشرة صباحا ويحتمل أن يغيب دوبارديو الذي يشارك في تصوير فيلم في البرتغال من إخراج صديقته الممثلة فاني أردان.

وفي نهاية آذار، طلبت النيابة العامة بسجن دوبارديو 18 شهرا مع وقف التنفيذ، معتبرة أن الاعتداءات التي تتهمه بها المرأتان كانت "متعمدة".

وطلب الادعاء أيضا إلزام الممثل البالغ 76 عاما، الخضوع لرعاية نفسية وفترة عدم أهلية، وإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وتتهم المدعيتان، وهما مصممة الديكور ومساعدة المخرج في "لي فولي فير" لجان بيكر، دوبارديو بالاعتداء عليهما جنسيا في موقع التصوير عام 2021.

وخلال تقديم شهادتها أمام المحكمة، قالت أميلي إنّها تحدثت مع الممثل عن الديكور المُعتمَد في الفيلم، وشرحت له أنها تبحث عن مظلات معيّنة لمشاهد ستُصوَّر في جنوب فرنسا.

وأكدت أن المحادثة كانت عادية الى أن بدأ دوبارديو الذي كان جالسا، بمحاصرتها و"تمرير يديه على أردافها" واعتماد عبارات جنسية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتلقّى الممثل الفرنسي خلال محاكمته دعما من ابنته روكسان وشريكته السابقة كارين سيلا وزميله فنسان بيريز، إضافة الى فاني أردان.

فنّ

الفرنسي

الثلاثاء

اتهام

جيرار

دوبارديو

باعتداءات

جنسية

بمناسبة عيد ميلادها... بسمة بوسيل تبهر الجمهور بإطلالتها وهذا ما قالته (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-24

اتهامات جديدة تُعيد اسم جيرار دوبارديو إلى أروقة المحاكم!

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4

LBCI
فنّ
2025-03-28

محاكمة نجم فرنسا الأشهر... جيرار ديبارديو يواجه تهم اعتداء جنسي والادعاء يطالب بالسجن

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-08

مصدر قضائيّ لفرانس برس: قاضيان فرنسيان يزوران بيروت في إطار تحقيقات انفجار بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:05

بمناسبة عيد ميلادها... بسمة بوسيل تبهر الجمهور بإطلالتها وهذا ما قالته (صور)

LBCI
فنّ
14:09

مايلي سايرس تكسر صمتها أخيرًا حول الخلاف مع والديها بتعليق نادر وعاطفي

LBCI
فنّ
13:49

"صاروا سنتين ونصف"... ورد الخال: بأسف انو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ

LBCI
فنّ
13:20

جاهدة وهبه من أبو ظبي إلى بيروت وطنجة... صوتٌ عابرٌ للحدود والمقامات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:13

القضاء الفرنسي يصدر الثلاثاء حكمه في اتهام جيرار دوبارديو باعتداءات جنسية

LBCI
أخبار لبنان
05:17

عوده: لنحافظ على رباط المحبة والسلام بيننا ليكون عملنا نورًا قياميًا في ظلام هذا العالم

LBCI
آخر الأخبار
05:16

الحجار: كل ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع

LBCI
آخر الأخبار
06:13

البابا ليو الرابع عشر يناشد قوى العالم وقف الحروب وذلك في القداس الأوّل له اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

منافسة انتخابية قويّة في رحبة قضاء عكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

حماوة انتخابية في أعالي قضاء البترون وسط إقبال ملحوظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

البترون تتصدّر نسب الاقتراع في الشمال وسط أجواء انتخابية هادئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

المعركة الانتخابية في زغرتا تأخذ طابعًا سياسيًا...اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

المشهد الانتخابيّ من المنية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

تجاوزات وخروقات انتخابية في طرابلس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

اليكم آخر النسب الانتخابية...

LBCI
أخبار لبنان
06:53

معلومات الـLBCI: ضبط عملية رشوة بالجرم المشهود في عندقت

LBCI
أخبار لبنان
16:06

الرئيس عون: وجود الكويت أساسي ولا نريد هبات بل استثمارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:13

في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي

LBCI
أخبار لبنان
10:01

هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما

LBCI
موضة وجمال
11:14

ندى كوسا تتألق في افتتاح ملكة جمال العالم بإطلالة مميزة: "تحيّة لتراثنا العريق وجمال لبنان الدائم"

LBCI
فنّ
13:49

"صاروا سنتين ونصف"... ورد الخال: بأسف انو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ

LBCI
أخبار لبنان
04:24

نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 11 قبل الظهر بين عام 2016 وعام 2025

LBCI
أخبار لبنان
08:24

فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير

LBCI
أخبار دولية
05:47

مصدر سوري رسمي ينفي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس

LBCI
أخبار لبنان
09:40

وزارة الزراعة نفت وجود إصابات بالحمى القلاعية في كفرتون - أكروم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More