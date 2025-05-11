القضاء الفرنسي يصدر الثلاثاء حكمه في اتهام جيرار دوبارديو باعتداءات جنسية

تصدر محكمة الجنايات في باريس الثلاثاء حكمها في قضية الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، بعد نحو شهرين من بدء محاكمته بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في موقع تصوير فيلم "لي فولي فير" عام 2022.



وستحضر أميلي، جلسة النطق بالحكم التي تبدأ عند العاشرة صباحا ويحتمل أن يغيب دوبارديو الذي يشارك في تصوير فيلم في البرتغال من إخراج صديقته الممثلة فاني أردان.



وفي نهاية آذار، طلبت النيابة العامة بسجن دوبارديو 18 شهرا مع وقف التنفيذ، معتبرة أن الاعتداءات التي تتهمه بها المرأتان كانت "متعمدة".



وطلب الادعاء أيضا إلزام الممثل البالغ 76 عاما، الخضوع لرعاية نفسية وفترة عدم أهلية، وإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.



وتتهم المدعيتان، وهما مصممة الديكور ومساعدة المخرج في "لي فولي فير" لجان بيكر، دوبارديو بالاعتداء عليهما جنسيا في موقع التصوير عام 2021.



وخلال تقديم شهادتها أمام المحكمة، قالت أميلي إنّها تحدثت مع الممثل عن الديكور المُعتمَد في الفيلم، وشرحت له أنها تبحث عن مظلات معيّنة لمشاهد ستُصوَّر في جنوب فرنسا.



وأكدت أن المحادثة كانت عادية الى أن بدأ دوبارديو الذي كان جالسا، بمحاصرتها و"تمرير يديه على أردافها" واعتماد عبارات جنسية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتلقّى الممثل الفرنسي خلال محاكمته دعما من ابنته روكسان وشريكته السابقة كارين سيلا وزميله فنسان بيريز، إضافة الى فاني أردان.



