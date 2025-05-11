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مهرجان كان السينمائي يخصص مساحة للسينما البرازيلية... وهذه التفاصيل
فنّ
2025-05-11 | 10:03
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مهرجان كان السينمائي يخصص مساحة للسينما البرازيلية... وهذه التفاصيل
يُخصّص مهرجان كان السينمائي مساحة كبيرة للسينما البرازيلية التي فازت أعمالها بجوائز في هوليوود وبرلين هذا العام، إذ ستكون البرازيل ضيفة شرف في المهرجان الذي ينطلق الثلاثاء، بعدما تضرّر الفنّ السابع البرازيلي خلال سنوات رئاسة اليميني المتطرّف جايير بولسونارو.
وتُقام سوق الأفلام، وهي الأهم للقطاع السينمائي خلال العام، في الفترة الزمنية نفسها التي يُنَظَّم فيها مهرجان كان السينمائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتُعدّ هذه السوق مكانا مناسبا لإقامة علاقات مباشرة مع الموزعين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم. وتشكل الدولة ضيفة الشرف موضع نقاشات خلال حلقات عدة وعروض خاصة.
ويمثل القطاع السمعي البصري البرازيلي 5 مليارات دولار سنويا، بحسب بيانات رسمية.
وحصل فيلم "أيندا إستو أكي" للمخرج والتر ساليس على جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية في آذار، بعد أسبوعين من حصول المخرج البرازيلي غابرييل ماسكارو، على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "اوتشيمو أزول".
ومع ذلك، شهد القطاع مرحلة مضطربة بسبب تغييرات في نماذج التمويل، وأزمة كوفيد، وخفض الميزانية الثقافية خلال رئاسة جايير بولسونارو الذي يواجه محاكمة بتهمة محاولة انقلاب مزعومة عام 2022.
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