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فيلم "ثاندربولتس" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
فنّ
2025-05-12 | 05:05
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فيلم "ثاندربولتس" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
حافظ فيلم "ثاندربولتس" على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
وحقق الفيلم إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الاحد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وحافظ فيلم الإثارة والتشويق المتمحور حول مصاصي الدماء "سينرز" على المركز الثاني، محققا 21,1 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 180 مليون دولار.
وحلّ فيلم "إيه ماينكرافت موفي" المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث محققا 8 ملايين دولار، لتصل إيراداته الإجمالية في أميركا الشمالية إلى أكثر من 400 مليون دولار.
وتخطّت العائدات العالمية للفيلم 900 مليون دولار، مواصلا بذلك سلسلة النجاحات الكبيرة التي تحققها الأفلام المقتبسة عن ألعاب الفيديو.
وكان المركز الرابع من نصيب "ذي أكاونتنت 2" من إنتاج شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز"، محققا 6,1 ملايين دولار.
وحلّ فيلم "كلاون إن ايه كورنفيلد" خامسا في الترتيب مع عائدات بلغت 3,7 مليون دولار.
وقال ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش": "إنها بداية قوية لفيلم رعب مستقل، وخصوصا لإنتاج بميزانية محدودة".
وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في الترتيب:
6- "شادو فورس" (2 مليون دولار).
7- "فايت اور فلايت" (2 مليون دولار).
8- "انتيل دان" (2 مليون دولار).
9- "ذي أماتور" (2 مليون دولار).
10- "ذي كينغ أوف كينغز" (1,1 مليون دولار)
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