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مغني الراب توري لينز يتعرض للاعتداء في السجن وهذا مصيره
فنّ
2025-05-13 | 04:19
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مغني الراب توري لينز يتعرض للاعتداء في السجن وهذا مصيره
تعرّض مغني الراب الكندي توري لينز المُدان بسبب إطلاقه النار على مغنية الراب ميغن ذي ستاليين عام 2020، للاعتداء في أحد سجون كاليفورنيا، على ما أعلنت السلطات الاثنين.
ونُقل المغني البالغ 32 عاما، واسمه الحقيقي داي ستار بيترسون، إلى المستشفى بعدما تعرض صباحا لهجوم من جانب سجين آخر في سجن تيهاتشابي الإصلاحي، على بعد 110 كيلومترات شمال لوس أنجليس.
ولم يُعلَن عن أي معلومات رسمية بشأن مدى خطورة إصاباته، لكنّ موقع "تي ام زي" المتخصص بالمشاهير نقل عن مصادر مطلعة على القضية أنّ المغني يفترض أن ينجو مما يبدو أنها عملية طعن.
وقالت إدارة السجن في كاليفورنيا في بيان "قرابة الساعة 7,20 من صباح اليوم، تعرض داي ستار بيترسون للاعتداء على يدي سجين آخر".
وبعد تلقيه إسعافات أولية فورية من موظفي السجن، "نُقل مغني الراب إلى مركز طبي خارجي للخضوع إلى مزيد من العلاج"، بحسب إدارة السجن.
ويقضي توري لينز عقوبة بالسجن 10 سنوات لإطلاقه النار على قدمي مغنية الراب ميغن ذي ستاليين خلال مشاجرة بينهما العام 2020.
ودين بتهمة الاعتداء بسلاح نصف آلي وحمل سلاح غير مرخّص والإهمال.
وقد تعاون مغني الراب الفائز بثلاث جوائز غرامي، مع بيونسيه، ومارون 5، وكاردي بي.
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