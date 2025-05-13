إدانة الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي

حُكم في باريس الثلاثاء على الممثل جيرار دوبارديو بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ في قضية اعتدائه جنسيا على امرأتين خلال تصوير فيلم عام 2021، خلال جلسة غاب عنها النجم.



ودانت محكمة الجنايات في باريس الممثل الفرنسي الذي مثّله وكيل الدفاع عنه، بالاعتداء جنسيا على مصممة الديكور في فيلم "لي فوليه فير" Les Volets verts أميلي البالغة اليوم 54 عاما، وعلى مساعدة المُخرج سارة (اسم مستعار) البالغة راهنا 34 عاما.

وقضت محكمة الجنايات كذلك بحرمان دوبارديو (76 عاما) لمدة عامين من الأهلية الانتخابية، وبإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وفق ما كانت طلبت النيابة العامة.