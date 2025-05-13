بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)

بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى، عادت النجمة كارول سماحة إلى خشبة المسرح من خلال عرض مسرحية "كلو مسموح" في كازينو لبنان، وسط تصفيق حار من الجمهور.

المسرحية الغنائية الكوميدية تدور أحداثها على متن سفينة، وهي مقتبسة من العمل الأميركي Anything Goes، أخرجها روي الخوري وشارك فيها أكثر من 70 فنانًا وموسيقيًا بقيادة المايسترو إيليو كلاسي.

وعلّقت كارول عبر منصة "إكس" بالقول:"رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها... لديّ مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانا على المسرح". واضافت "المسيرة مستمرة، بوجع... ولكن بإيمان كبير".

وأشار بيان لمنتجي المسرحية التي تُعرض لخمسة أيام إلى أن هذا العرض مُهدى إلى روح "مصطفى الذي (...) كان السند الاول للفنانة كارول سماحة بهدوئه وحكمته وإيمانه بها وبفنها".

العرض أُهدي لروح زوجها الراحل، ونال إشادة كبيرة من الحضور، بينهم ورد الخال وكلوديا مرشيليان، اللتين وصفتا سماحة بـ"ملكة المسرح".