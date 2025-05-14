بإطلالة ساحرة... يسرا تخطف الأنظار بأناقتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي (فيديو)

اختارت النجمة المصرية يسرا إطلالة مميزة لحضور فعاليات افتتاح مهرجان كان، حيث تألقت بفستان باللون الأحمر الداكن مشاركة متابعيها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من مقاطع الفيديو.



واعتمدت يسرا فستانًا طويلا مكشوف الكتفين حيث نالت الإطلالة إعجاب الجمهور الذي أشاد بجمال وقوام الممثلة المصرية.